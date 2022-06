Tréner Woodcroft zostáva na striedačke Edmontonu

Edmonton 21. júna (TASR) - Jay Woodcroft povedie hokejistov Edmontonu Oilers aj v ďalších troch sezónach NHL. Vedenie kanadského klubu v utorok potvrdilo, že sa dohodlo so 45-ročným trénerom na predĺžení kontraktu až do konca ročníka 2024/2025. Informoval o tom oficiálny web zámorskej profiligy.



Woodcroft sa ujal kormidla v Edmontone 10. februára, keď nahradil vo funkcii Davea Tippetta. Dovtedy viedol farmársky tím v Bakersfielde (AHL). Podarilo sa mu nielen vrátiť "olejárov" na postupové priečky, ale napokon s nimi skončil v základnej časti na druhom mieste v Pacifickej divízii a v play off ich doviedol až do finále Západnej konferencie, kde v štyroch zápasoch nestačili na Colorado. Pre Woodcrofta to bola prvá sezóna v pozícii hlavného trénera tímu NHL. "Myslím si, že odviedol úžasnú robotu. Bol dôležitou súčasťou toho, čo sme dosiahli," povedal na adresu Woodcrofta ešte 8. júna generálny manažér Oilers Ken Holland.