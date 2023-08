Tréner Xabi Alonso predĺžil zmluvu s Bayerom Leverkusen do roku 2026

Berlín 4. augusta (TASR) - Futbalový tréner Xabi Alonso predĺžil zmluvu s nemeckým klubom Bayer Leverkusen o ďalšie dve sezóny do leta 2026. Pôsobí v ňom od októbra 2022, keď sa tím nachádzal na spodných priečkach Bundesligy a napokon mu pomohol ku konečnému 6. miestu a postupu do semifinále Európskej ligy.



"Ďakujem klubu za dôveru, ktorú do mňa vložil," uviedol Alonso pre klubovú stránku. "Uplynulú sezónu vnímam veľmi pozitívne. Chcem však dosiahnuť viac a takisto aj klub. Sme odhodlaní pracovať na tom. Medzi ľuďmi zodpovednými za napredovanie klubu a mnou je veľké porozumenie a to je vždy dôležité.



Podľa športového riaditeľa Simona Rolfesa znamená predĺženie spolupráce so 41-ročným kormidelníkom vyjadrenie veľkého uznania a dôvery medzi obomi stranami.



Do Leverkusenu pred sezónou 2023/2024 prišiel bývalý kapitán Arsenalu Londýn Granit Xhaka. Do Aston Villy odišiel krídelník Moussa Diaby.