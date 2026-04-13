Pondelok 13. apríl 2026Meniny má Aleš
Trénera Bednara z Colorada trafil puk, utrpel zlomeninu v tvári

Hlavný tréner Colorada Avalanche Jared Bednar (vzadu) konzultuje s centrom Martinom Nečasom v tretej tretine hokejového zápasu NHL proti Calgary Flames v pondelok 30. marca 2026 v Denveri. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Denver 13. apríla (TASR) - Tréner Jared Bednar nebude sprevádzať hokejistov klubu NHL Colorado Avalanche na ich nadchádzajúcom výjazde do západnej Kanady. Dôvodom je zranenie, ktoré utrpel v sobotnom zápase, keď ho trafil do tváre puk. Avalanche uviedli, že Bednar utrpel zlomeninu v tvári a odreninu rohovky.

Vedenie klubu však tiež informovalo, že by sa mal tréner uzdraviť bez nutnosti operácie. V posledných dvoch zápasoch základnej časti v Edmontone a Calgary ho zastúpia jeho asistenti Nolan Pratt a Dave Hakstol.

Bednara previezli do nemocnice po tom, čo ho puk zasiahol do pravého líca počas zápasu s Vegas Golden Knights (2:3 pp). Hovorca tímu uviedol, že tréner bol plne pri vedomí a odišiel na CT vyšetrenie. Puk vyletel na striedačku z hokejky obrancu Keegana Kolesara z Vegas. „Je to určite trochu znepokojujúce. Je to desivé, keď tam puky lietajú. Stáva sa to stále a tentoraz sa stalo nešťastie,“ povedal asistent Pratt.
