Trénera Dukly Trenčín Dömeho sklamal výkon v Košiciach: Hrozný hokej

Na snímke vpravo Ville Leskinen, vľavo Radoslav Tybor (obaja HC Košice) uprostred Phil Pietroniro (HK Dukla Trenčín) v 6. kole hokejovej Tipos extraligy HC Košice - HK Dukla Trenčín 2. októbra 2022 v Košiciach. Foto: TASR– Milan Kapusta

Na snímke hlavný tréner HC Košice Dan Ceman v 6. kole hokejovej Tipos extraligy HC Košice - HK Dukla Trenčín 2. októbra 2022 v Košiciach. Foto: TASR - Milan Kapusta

Na snímke uprostred Joona Jääskeläinen z Košíc sa teší z gólu na 1:0 v 6. kole hokejovej Tipos extraligy HC Košice - HK Dukla Trenčín 2. októbra 2022 v Košiciach. Foto: TASR - Milan Kapusta

Trenčín 3. októbra (TASR) - Podľa trénera hokejistov HK Dukla Trenčín Róberta Dömeho si niektorí jeho zverenci musia vstúpiť do svedomia. Reagoval tým na prehru v nedeľňajšom zápase na ľade HC Košice 2:5, v ktorom jeho tím podal podľa neho asi najslabší výkon v tejto sezóne. Trenčania padli po vzájomnom zápase dvoch trápiacich sa tímov na posledné 12. miesto tabuľky."Vojaci" v piatkovom zápase zvíťazili v Poprade 4:3, ale v Košiciach výsledkom a ani výkonom nenadviazali na cenný trojbodový zisk. "," reagoval Döme na šesť menších trestov, ktoré vyústili do dvoch presilovkových gólov. "," poznamenal útočník Dukly Viliam Čacho, ktorý strelil prvý gól svojho tímu a po zápase získal darčekový kôš pre najlepšieho hráča hostí v zápase. "," poznamenal Čacho, ktorý sa nedávno stal kapitánom tímu: "."Trenčania doplácajú aj na absenciu domáceho prostredia, keďže pre rekonštrukciu štadióna odohrajú úvodnú časť sezóny na klziskách súperov. Tréner Döme sa však na to nevyhováral a rovnako tak ani na absenciu viacerých hráčov zostavy. "," konštatoval kormidelník Dukly.Kapitán Košíc Michal Chovan verí, že ich vytúžený trojbodový zisk nakopne do ďalších zápasov. "," poznamenal. Košičania mali za sebou štyri prehry a pred duelom s Trenčínom boli na poslednom mieste tabuľky. "," povedal Chovan, ktorý sa na víťazstve podieľal bilanciou 1+1.Zároveň si spoločne s predsezónnymi akvizíciami Patrickom Watlingom, Jordonom Southornom a Jensom Olssonom otvoril gólový účet v sezóne. Košičania potrebovali na 5 gólov 28 striel a ich strelecká úspešnosť bola výrazne vyššia než v predošlých zápasoch. "," tešilo kapitána "oceliarov."Po trojzápasovej absencii sa do zostavy košického tímu vrátil útočník Marek Slovák. K víťazstvu prispel asistenciou, viac ho však tešilo víťazstvo. "," pripomenul Slovák, ktorý už myslel aj na nasledujúce zápasy, ktoré Košičania odohrajú v piatok v Liptovskom Mikuláši a v nedeľu v Nových Zámkoch. "."