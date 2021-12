Trénera Golužu v Tatrane Prešov nahradí Antl

Prešov 19. decembra (TASR) - Chorvátsky tréner Slavko Goluža po 4,5 roku skončil pri kormidle hádzanárov Tatrana Prešov. Vo funkcii ho nahradí Radoslav Antl st. s asistentom Marekom Gernátom, ktorý doteraz pôsobil pri mládeži Tatrana. Prešovský klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre 50-ročného Golužu bol posledným zápasom v pozícii hlavného trénera Tatrana sobotňajší duel extraligy, v ktorom Prešovčania zvíťazili na palubovke Topoľčian 38:22.



Do Prešova prišiel v úvode sezóny 2017/2018, keď vystriedal Rastislava Trtíka a napokon sa stal najdlhšie pôsobiacim hlavným trénerom v histórii Tatrana. Zmluva sa mu skončí k 31. decembru 2021. "K mestu a klubu som si vytvoril vrúcny vzťah a som hrdý, že som v ňom mohol pôsobiť. Prežil som v Prešove štyri a pol roka, ale musím priznať, že v závere mi už chýbala energia. Ďakujem celému Tatranu na čele s pánom majiteľom (Miloslavom Chmeliarom, pozn.). Klubu želám veľa úspechov a hráčom v prvom rade zdravie, ktoré nám často chýbalo. Fanúšikom prajem veľa pozitívnej energie. Môjmu nasledovníkovi odovzdávam tím na prvom mieste domácej súťaže so šesťbodovým náskokom a dlhou sériou bez prehry," uviedol Goluža.



Jeho nasledovníkom sa od Nového roka stane bývalý slovenský reprezentant, ktorý úspešné sezóny odohral aj v drese Tatrana Radoslav Antl. "V prvom rade sa chcem poďakovať za dôveru. Pre mňa, ako mladého trénera, je možnosť trénovať takýto klub obrovská výzva. Je to šanca niečo dokázať a ukázať ľuďom, že sa v hádzanej vyznám a priniesť možno nejaké nové videnie a poňatie hry," povedal 43-ročný Antl, ktorý s klubom podpísal zmluvu na tri a pol roka. "Veľmi ma to prekvapilo a zároveň potešilo, pretože ešte žiadny tréner tu nemal takúto dôveru. Zmluvy sa podpisovali maximálne na dva roky. Aj týmto sa chcem poďakovať pánovi Chmeliarovi, že mi verí a ponúkol mi zmluvu na takéto dlhé obdobie," poznamenal Antl.