Trénera Popovicha už v tejto sezóne na lavičke San Antonia neuvidíme

San Antonio 23. februára (TASR) - Basketbalový klub zámorskej NBA San Antonio Spurs sa s najväčšou pravdepodobnosťou musí do konca sezóny zaobísť bez svojho hlavného trénera Gregga Popovicha. Historický líder v počte nazbieraných víťazstiev absentuje na lavičke od začiatku novembra po prekonaní mŕtvice.



Podľa informácií televízie ESPN sa už 76-ročný Popovich nezapojí do aktuálnej sezóny a jeho budúcnosť na lavičke San Antonia je z dlhodobého hľadiska neistá. Tréner Spurs v decembri pritom informoval, že pracuje na svojom návrate. Dočasným šéfom lavičky sa stal Mitch Johnson, ktorý s klubom bojuje o účasť v play off.



Pre San Antonio je to ďalšia tvrdá rana v priebehu niekoľkých dní. Vo štvrtok informovalo vedenie klubu, že do konca ročníka vypadol zo zostavy Victor Wembanyama pre krvnú zrazeninu v pravom ramene. Obvyklá liečba zahrňuje lieky na riedenie krvi, ktoré vylučujú účasť športovca v kontaktných športoch, preto je ohrozená ďalšia kariéra jednej z najväčších hviezd NBA.