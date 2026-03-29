Trénera Rumunov Lucesca previezli do nemocnice, prišlo mu nevoľno
Riadiaci orgán rumunského futbalu reagoval na správy o kolapse a poskytol bližšie informácie.
Autor TASR
Bukurešť 29. marca (TASR) - Trénera rumunskej futbalovej reprezentácie Mirceu Lucesca previezli do nemocnice. Osemdesiatročnému kormidelníkovi prišlo nevoľno tesne pred odchodom tímu na Slovensko, kde Rumuni odohrajú v utorok večer priateľský zápas proti „sokolom“. V nedeľu o tom informoval web Rumunskej futbalovej federácie (FRF).
Riadiaci orgán rumunského futbalu reagoval na správy o kolapse a poskytol bližšie informácie. „Počas technickej porady pred posledným tréningom pred odchodom na Slovensko hlavnému trénerovi Mirceovi Lucescovi prišlo nevoľno. Prvé opatrenia boli okamžite prijaté členmi zdravotníckeho tímu reprezentácie, ktorí mu poskytli prvú pomoc priamo na mieste. Po zavolaní na tiesňovú linku boli na miesto urýchlene vyslané dve posádky urgentnej pomoci. Vďaka rýchlemu zásahu zdravotníckeho personálu sa podarilo trénera rýchlo stabilizovať,“ informovala FRF.
Je tak nepravdepodobné, že by Lucescu zaujal v utorok na Tehelnom poli svoje miesto na lavičke. Zdravotné problémy ho trápili aj v minulosti a hospitalizovaný bol i začiatkom roka pre ťažkosti so srdcom. „V tejto chvíli je stav trénera stabilizovaný. Napriek tomu bol v súlade s platnými medicínskymi protokolmi a s cieľom vylúčiť akékoľvek riziko Mircea Lucescu prevezený do nemocnice v hlavnom meste na podrobné vyšetrenia a odborné sledovanie. Ďalšie informácie budú poskytnuté, hneď ako budú k dispozícii nové správy,“ dodala FRF.
Riadiaci orgán rumunského futbalu reagoval na správy o kolapse a poskytol bližšie informácie. „Počas technickej porady pred posledným tréningom pred odchodom na Slovensko hlavnému trénerovi Mirceovi Lucescovi prišlo nevoľno. Prvé opatrenia boli okamžite prijaté členmi zdravotníckeho tímu reprezentácie, ktorí mu poskytli prvú pomoc priamo na mieste. Po zavolaní na tiesňovú linku boli na miesto urýchlene vyslané dve posádky urgentnej pomoci. Vďaka rýchlemu zásahu zdravotníckeho personálu sa podarilo trénera rýchlo stabilizovať,“ informovala FRF.
Je tak nepravdepodobné, že by Lucescu zaujal v utorok na Tehelnom poli svoje miesto na lavičke. Zdravotné problémy ho trápili aj v minulosti a hospitalizovaný bol i začiatkom roka pre ťažkosti so srdcom. „V tejto chvíli je stav trénera stabilizovaný. Napriek tomu bol v súlade s platnými medicínskymi protokolmi a s cieľom vylúčiť akékoľvek riziko Mircea Lucescu prevezený do nemocnice v hlavnom meste na podrobné vyšetrenia a odborné sledovanie. Ďalšie informácie budú poskytnuté, hneď ako budú k dispozícii nové správy,“ dodala FRF.