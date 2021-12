Trénera Streichera 26. miesto neuspokojilo: Nie je to reálny obraz

Llíria/Bratislava 17. decembra (TASR) - Slovenské hádzanárky nesplnili na MS v Španielsku primárny cieľ a ich vystúpenie na šampionáte preto podľa kouča Pavla Streichera nemožno hodnotiť pozitívne. Reprezentačný kormidelník si však myslí, že konečné 26. miesto nie je reálny výkonnostný obraz tímu a jeho zverenky patria v rebríčku vyššie.



"Spokojnosť s naším vystúpením, samozrejme, nemôže byť, pretože sme mali pred šampionátom iné ciele. Základným bol postup zo skupiny do hlavnej fázy. Potvrdilo sa, že o všetkom napokon rozhodol duel s Českom. Žiaľ, po veľmi dobrom výkone rozhodlo niekoľko našich chýb v závere a zápas sme prehrali o jediný gól. To ovplyvnilo naše ďalšie účinkovanie na šampionáte," uviedol Streicher v piatok po návrate z juhu Európy.



Slovenky dosiahli na šampionáte bilanciu tri víťazstvá (z toho jedno kontumačne) a štyri prehry. V základnej skupine nezískali ani bod, postupne prehrali s Maďarskom 29:35, Nemeckom 22:36 a Českom 23:24. V II. skupine Prezidentského pohára potom zaznamenali stopercentnú bilanciu, keď zdolali Tunisko 31:27, Paraguaj 33:27 a zápas s Čínou vyhrali kontumačne 10:0, keďže ázijský tím pre koronavírus turnaj nedohral. Prebojovali sa tak do finále Prezidentského pohára o konečné 25. miesto, v ktorom nestačili na Angolu 21:23.



"Mali sme motiváciu získať aspoň Prezidentský pohár, keď sme sa v ňom dostali až do finále. Na druhej strane musíme rešpektovať silu súpera a Angola potvrdila, prečo je mnohonásobný africký šampión a pravidelný účastník šampionátov. Má svoju kvalitu a na rozdiel od nás sa na šampionát pripravovala už od 8. novembra," zdôraznil Streicher. Podľa neho mali Slovenky na to, aby skončili na MS vyššie. "Naše 26. miesto nie je reálny obraz postavenia slovenskej ženskej hádzanej vo svete, pretože do hlavnej fázy sa dostali aj družstvá, ktoré boli dá sa povedať úsmevné a ich výsledky to potom potvrdili. Myslím si teda, že výkonnostne nepatrí naše družstvo až na 26. miesto na turnaji."



Streicher vyzdvihol výkony s 36 gólmi najlepšej strelkyne slovenského tímu, kapitánky Réky Bizikovej. "Na krídle podávala naozaj veľmi spoľahlivé výkony. V bránke bola našou veľkou oporou Viki Oguntoyová, žiaľ, pre zdravotné problémy nemohla vo finále Prezidentského pohára proti Angole absolvovať celý zápas. Na spojkách určite najviac zaujala výkonom naša najmladšia spojka Barbora Lanczová a na pivote odviedla svoje Nika Trúnková. Výkony Simony Szarkovej ovplyvnil operačný zákrok pred MS a hoci veľmi chcela, mala v zápase s Českom niekoľko nešťastných akcií. Ukázalo sa, že jej koleno reaguje na záťaž a tak v závere turnaja už z preventívnych dôvodov nehrala."



Slovenky viackrát na šampionáte opäť doplatili na "hluché" minúty, počas ktorých strácali možnosť dosiahnuť lepší výsledok. "Jednak to pripisujem neskúsenosti, ale je v tom aj kvalita tzv. dynamickej techniky, teda vedieť si presne prihrať v rýchlosti a v tom máme ešte veľké rezervy. V tejto súvislosti by sme sa mali aj s českými partnermi zamyslieť nad tým, ako skvalitniť našu spoločnú najvyššiu súťaž. Počas sezóny v nej totiž odohrajú reprezentantky možno štyri ťažké zápasy, v ktorých musia ísť na doraz a to je určite málo na to, aby výkonnostne rástli," myslí si Streicher, ktorý má zmluvu so zväzom aj na ďalšie obdobie.



Slovenskú reprezentáciu najbližšie čaká pokračovanie kvalifikácie ME 2022, v ktorej má zatiaľ v 5. skupine druhej fázy na konte prehry v Španielsku (28:33) a doma s Maďarskom (28:30). V marci nastúpi v dvojzápase proti Portugalsku.