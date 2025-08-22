< sekcia Šport
VIDEO: Trénera Weissa potešil výkon napriek prehre: Sme späť
Tréner poslal so zápasu zostavu, ktorá bola ladená viac defenzívne, ale v druhom polčase prišiel na ihrisko Róbert Mak a ten spolu s novým ofenzívnejším rozostavením rozhýbal celú hru „belasých".
Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava podali vo svojom prvom zápase play off Európskej ligy 2025/2026 najlepší výkon v sezóne. Takto ho zhodnotil tréner Vladimír Weiss, no napriek tomu jeho zverenci podľahli doma švajčiarskemu Young Boys Bern 0:1. Kormidelník Slovana však bol po zápase spokojný s viacerými vecami.
O jediný gól zápasu sa v hustom daždi postaral v 15. minúte Chris Bedia. „Žiadny tréner nie spokojný, keď mužstvo prehrá a obzvlášť doma a po takomto výkone. Ale vrátili sme sa herne späť, vrátili sme do mužstva emóciu a disciplínu. Je rozdiel, keď prehráte 0:1 s Kajratom po takom výkone, aký sme tam podali, ako keď prehráte s Bernom po tom, čo sme ukázali. Nie všetci sme ešte v optimálnej forme, možno ani ja, ale už sa ostatní približujú k tomu, čo vedia hrať. Hlavne Barseghjan, v zápase výborný Ignatenko, Sandro Cruz. Niektorí hráči sa musia ešte viac dostať do formy, v ktorej boli, to je otázka času. Ale keď pristúpime takto k zápasu, tak sa o mužstvo nebojím,“ povedal Weiss.
Tréner poslal so zápasu zostavu, ktorá bola ladená viac defenzívne, ale v druhom polčase prišiel na ihrisko Róbert Mak a ten spolu s novým ofenzívnejším rozostavením rozhýbal celú hru „belasých". „Hrali sme potom na riziko, ale mužstvo sa zlepšilo. Začali sme s rozostavením 3-4-1-2, chceli presúvať ich šestku vyššie a aj dvoch stopérov, čo sa nám darilo, len sme nemali toľko odvahy ako v druhom polčase. Robo Mak výborne naskočil, mali sme dve brvná, jednu žŕdku. Boli tam strely, bola tam aktivita, tak by to malo asi vyzerať. Samozrejme terén bol ťažký, nedalo sa tam kombinovať tak, ako by sme chceli. Ale za druhý polčas sme si zaslúžili remízu.“
Odveta vo Švajčiarsku je na programe vo štvrtok 28. augusta o 20.00 h na štadióne Wankdorf. Podľa predpovede počasia by v nej mali panovať podobné podmienky ako vo štvrtok na Tehelnom poli. Zápas sprevádzal hustý dážď a lopta sa vo vode zastavovala. „Pôjdeme tam s tým, že musíme dať gól, aby sme mali šancu na úspech. Musíme dať minimálne jeden gól a potom sa uvidí. Nesmieme inkasovať v úvode zápasu, oni doma určite budú mať tlak, tam bude asi veľa ľudí a je to play off, čiže čakáme ťažký zápas. Ale tento výkon nám dáva nádej, že keď budeme hrať dobre, disciplinovane a odvážne, tak máme šancu. Terén doma ublížil asi viac nám, v prvom polčase sme kvôli tomu strácali ľahké lopty. O týždeň to vyzerá tiež tak, že v Berne môže pršať. Radšej by ste si to s týmto súperom rozdali na suchom teréne, takto to bude viac taký taktický súboj. Uvidíme, čo bude a keď bude pršať, tak bude pršať obom.“
Kormidelník Slovana sa potom ešte vrátil k Makovi. Tridsaťštyriročný krídelník nenastupuje v základnej zostave pravidelne, ale vo štvrtok po príchode na ihrisko patril medzi najlepších hráčov na ihrisku. „Rozprával som sa s ním pred zápasom, inicioval to on, čo som kvitoval ako pozitívum. Každý hráč je sklamaný, keď nedostáva šancu od začiatku pri jeho kvalite a v jeho veku. Objasnili sme si, prečo som sa rozhodol pre inú zostavu. Vedel, že pôjde ako prvý striedajúci hráč. Priniesol aktivitu, lebo je výborný, aj keď naskakuje do zápasu. Nie všetci vedia takto naskočiť. Môj syn Vlado to takto nevie, alebo napríklad Tigran. Robo je v tomto najlepší. Môžete byť urazený, sklamaný, ale on prišiel a urobil zmenu.“
Slovanistov napriek prehre fanúšikovia vytlieskali, na štadión ich prišlo v nevľúdnom počasí viac ako 15-tisíc. „Musím zložiť kompliment ľuďom, že nám veria a že prišli aj v takomto daždi a v takýchto podmienkach. Boli fantastickí, vytvorili atmosféru, potom aj tí hráči idú na doraz a za to im ďakujeme. Diváci nám dávajú emóciu, bez nich by to nešlo na tomto štadióne. Ale sme späť a myslím, že takýto výkon nám dodá odvahu. V nedeľu ideme do Michaloviec a v stredu odlietame do Bernu na odvetu. Čiže ten program je náročný, potom máme Košice a reprezentačnú prestávku,“ uzavrel Weiss.
