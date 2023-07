VIDEO: Trénera Žiliny Hyneka potešila reakcia tímu po prehre v Gente

Žilina 31. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina vstúpili do novej sezóny Niké ligy víťazne. V úvodnom zápase domácej súťaže zdolali v krajskom derby MFK Ružomberok 3:1. Hrdinom zápasu bol dvojgólový útočník Henry Addo. Ružomberok podal najmä v prvom polčase solídny výkon, na zisk čo i len bodu to však nestačilo.



"Ak vyhráte prvý zápas domácej sezóny, ktorý je vždy ťažší a opatrnejší, tak je to výborné,“ neskrýval spokojnosť český tréner Žiliny Jaroslav Hynek. Pre rodáka zo Šternberku je to druhá sezóna pod Dubňom, no najmä po zápase v belgickom Gente v druhom predkole Európskej konferenčnej ligy (1:5) nemal veľa dôvodov na úsmev. „Oproti zápasu v Gente sme prerotovali zostavu a chvíľu nám trvalo, kým si všetko na trávniku sadlo a dokázali sme si nájsť vhodné priestory a kombinácie,“ vysvetlil tréner. Žiline pomohli striedania, po ktorých si vytvorili tlak. "Podarilo sa nám stretnutie zlomiť. Posledných 20 minút zápasu bolo veľmi dobrých. Verím, že práve táto fáza zápasu bola ideálnou pozvánkou pre našich fanúšikov do odvety proti KAA Gent,“ skonštatoval 47-ročný Hynek. Práve odveta predkola EKL bude pre Žilinu leitmotívom prípravy od pondelka. „Riadim sa heslom, že zázraky sa dejú, takže pokiaľ existuje čo i len teoretická šanca, tak budeme chcieť hrať odvážne a dáme do toho všetko. Máme dôkladnú analýzu, ktorú sme si nechávali na pondelok.“







Premiéru na lavičke Ružomberka si odbil 39-ročný trebišovský rodák Peter Tomko, ktorý v minulej sezóne pôsobil ako asistent hlavného trénera Petra Struhára. „Do Žiliny sme prišli s určitým herným plánom, ktorý nám pomerne dlho vychádzal. Urobili sme však individuálne chyby, ktoré domáci potrestali gólmi,“ zdôraznil mládežnícky tréner Liptákov a dodal: „Za stavu 2:1 pre Žilinu sa ešte dalo s výsledkom niečo urobiť, Domonkos však svoju šancu nevyužil a domáci naopak zužitkovali našu ľahkú stratu lopty v strede poľa a bolo po zápase. Presne tak ako sme tu v minulej sezóne skončili, tak sme teraz začali. Vieme, že musíme pracovať tvrdšie, aby sme to zvrátili a dali hlavy hore“. Premiéru mladého trénera v najvyššej súťaži sledovala i jeho rodina z tribúny žilinského štadióna. „Tento zápas nebol o mne, ja som tu prišiel za MFK Ružomberok, všetci odchádzame odtiaľto sklamaní a vieme, čo musíme zlepšiť a na čom pracovať, aby sme boli všetci spokojní,“ uzavrel bývalý futbalista singapurského Geylangu FC.







Prvý dvojgólový zápas v najvyššej slovenskej súťaži si na svoje konto pripísal ghanský útočník Žiliny Henry Addo. „Vďaka patrí najmä mojim spoluhráčom, bez ktorých by som to nezvládol. Dlho som nehral od začiatku zápasu a ešte dlhšie som nedal gól, no tvrdo som na sebe pracoval a dnes sa mi to vrátilo."