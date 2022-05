Tréneri Ceman a Saarikoski pokračujú v HC Košice, pribudol Kochan

Košice 20. mája (TASR) - Kanadský hokejový tréner Dan Ceman a jeho fínsky asistent Timo Saarikoski povedú HC Košice aj v sezóne 2022/2023. Do trénerského štábu pribudol ďalší asistent Tomáš Kochan. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Ceman prišiel do Košíc začiatkom marca 2021, keď nahradil Fína Kalleho Kaskinena. Ten sa trénerského kormidla "oceliarov" ujal pred sezónou 2021/2022 spoločne s asistentom Saarikoskim. Po odvolaní hlavného trénera sa vedenie klubu rozhodlo ponechať Saarikoskiho pri tíme a spoločne s Cemanom ho doviedli do semifinále play off. V ňom Košice podľahli Slovanu Bratislava 3:4 na zápasy. Zahraničnú trénerskú dvojicu doplnil 36-ročný Kochan, ktorý pôsobil v ročníku 2021/2022 na striedačke košických juniorov. Spoločne s hlavným koučom Marcelom Šimurdom ich doviedli k majstrovskému titulu.



"S Danom úzko spolupracujeme na stavbe, resp. doplnení kádra. K stopercentnému potvrdeniu spolupráce nám chýbal len tento podpis. Od soboty začneme postupne zverejňovať mená ostávajúcich i nových hráčov. Stále sme v komunikácii a v rokovaniach s viacerými potenciálnymi posilami. Fanúšikov budeme o pohyboch v kádri informovať," uviedol športový manažér Gabriel Spilar pre web hckosice.sk.