Typický play off hokej, zhodli sa tréneri Košíc a Michaloviec

Košice 28. marca (TASR) - Košickí hokejisti spravili významný krok k postupu do ligového semifinále. V treťom štvrťfinálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy zdolali Michalovce 2:1 po predĺžení a pred zápasom číslo štyri vedú 3:0. Podľa trénerov oboch tímov ponúkol tretí zápas série výborný hokej s typickými prvkami play off.



Tréner michalovského tímu Tomek Valtonen už po úvodných dvoch zápasoch série apeloval na zlepšenie ofenzívy. Jeho zverenci strelili v prvom aj druhom zápase po jednom góle, čo považoval za hlavnú príčinu prehier. Ani v treťom stretnutí sa však nezlepšili a z 38 striel vyťažili len jeden gól. V 46. minúte sa oň postaral Pavol Regenda, ktorý zakončil akciu Dávida Buca. Michalovčania chceli v treťom zápase znížiť stav série na 1:2, gól košického útočníka Briana Ihnačáka v predĺžení však znamenal vedenie "oceliarov" 3:0. "Dnes to bol skvelý hokej z oboch strán. Od začiatku sme sa vložili do zápasu, ale brankára domácich Košarišťana sme prekonali iba raz z 38 striel. To je málo. To zakončenie musíme zlepšiť. V predĺžení sme spravili jednu chybu a tá rozhodla," konštatoval Valtonen.



Hostia opäť stroskotali na košickej obrane na čele s brankárom Andrejom Košarišťanom. Ten im v play off zmaril už rovnú stovku streleckých pokusov. V troch zápasoch má 97,09-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 0,98 inkasovaného gólu na zápas.







Aj podľa trénera košického tímu Dana Cemana priniesol tretí duel série kvalitný hokej. "Typický pre play off. Hralo sa hore-dole, malo to náboj, emócie. V tretej tretine sme boli šťastní, že sme zápas doviedli do predĺženia, lebo sme sa počas nej často iba bránili. Hostia v nej ukázali väčšie chcenie, my sme nehrali dobre. Našťastie sa nám podarilo v predĺžení strhnúť víťazstvo pre seba," uviedol kanadský kormidelník, ktorého príchod oživil výsledky "oceliarov." Od nástupu na striedačku prehral jeho tím iba jeden zápas (hneď prvý so Slovanom Bratislava), odvtedy však dosiahol sériu siedmich víťazstiev.



Michalovský tím sa po základnej časti umiestnil na štvrtom mieste, Košičania o priečku nižšie. Tabuľkové postavenie aj vzájomné zápasy z dlhodobej časti naznačovali vyrovnanú sériu. Priebeh doterajších troch zápasov to potvrdil, no priebežný stav série je jednoznačný. Košičania ju môžu ukončiť už v pondelkovom zápase, ktorý sa začne o 18.30 h.