Tréneri Oremus a Kmeč skončili v HKM Zvolen

Zvolen 13. decembra (TASR) - Vedenie extraligového klubu HKM Zvolen sa dohodlo na ukončení spolupráce s hlavným trénerom Petrom Oremusom a aj s jeho asistentom Andrejom Kmečom. Tréningový proces v najbližších dňoch povedú Norbert Javorčík s Janisom Andersonsom, klub však pracuje na angažovaní trénerov, ktorí povedú tím vo zvyšku sezóny. Zvolenčania informovali o trénerskej zmene na oficiálnej stránke.



Zvolenskí hokejisti nazbierali v 26 zápasoch 41 bodov a počas druhej reprezentačnej prestávky figurujú na priebežnom 6. mieste s 12-bodovou stratou na lídra tabuľky Spišskú Novú Ves. V doterajšom priebehu sezóny 2023/24 dosiahli bilanciu 12 víťazstiev, 6 prehier po predĺžení/sam. nájazdoch a osem prehier v riadnom hracom čase. Zvolenčania prehrali v novembri šesť zápasov za sebou - najviac v ére Oremusa s Kmečom. Ich výsledky sa príliš nezlepšili ani v decembri, keď prehrali tri zo štyroch zápasov.



V uplynulom kole vyšli bodovo naprázdno na ľade posledného tímu tabuľky HC 19 Humenné 0:3. "Pred sezónou 2023/24 sme dali dôveru trénerom, ktorí už niečo dokázali. Vybrali sme si slovenských hráčov, ktorí sú na najvyššej úrovni a tiež majú za sebou veľmi dobré výsledky. Angažovali sme legionárov so zodpovedajúcimi parametrami. Začali sme ligovú súťaž s herným prejavom, ktorý skoro presne zodpovedal našim predstavám. Áno, videli sme aj nedostatky, ale boli sme presvedčení, že ich odstránenie je len otázkou času. Opak sa stal pravdou. Hra a jej prevedenie má už nejaký čas veľké trhliny. Mali sme spoločné stretnutia, sadli sme si na chate, porozprávali sa a čakali na zlepšenie prejavu. A výsledok? Hra, na ktorú je ťažké sa pozerať. Za predvádzanú hru sú zodpovední v prvom rade hráči. A musím povedať, že väčšina našich hráčov si je toho vedomá a priznáva svoje zlyhania. Svoj podiel na sérii zlých výkonov a výsledkov berú aj tréneri, beriem ho aj ja a so mnou celé vedenie klubu. Zlomovým momentom dnešných udalostí bol nedeľný zápas v Humennom. Nie pre prehru, ale pre herný prejav nášho mužstva, ktorý mi nedovolil sa na tento zápas dopozerať," uviedol prezident HKM Dušan Mráz, ktorý nezavrhol možnú budúcu spoluprácu s čerstvo odvolanou dvojicou: "Asi je dobre známy môj vzťah s Petrom Oremusom. Nič na ňom nezmení ani naša dohoda, že nateraz sa naša spolupráca končí. Je zaužívané klišé poďakovať za doterajšiu spoluprácu a zaželať všetko najlepšie v ďalšom pôsobení, aj keď nie vždy je to úprimné. Preto to teraz neurobím. Poviem len - ahoj Peter, ahoj Andrej. A verím, že do videnia."



Oremus s Kmečom prišli do ZKM Zvolen v apríli 2020. Tím viedli v troch kompletných sezónach, počas ktorých s ním vždy získali medailu. V roku 2021 ho doviedli k majstrovskému titulu, po brozee v roku 2022 si v sezóne 2022/23 zopakovali finálovú účasť, tentoraz však neuspeli proti HC Košice. Pri trénerskom kormidle ich dočasne nahradia Javorčík s Andersonsom, ktorých v prípade potreby doplní Jaroslav Török.



HKM Zvolen je šiesty klub, ktorý v extraligovej sezóne siahol po zmene trénera. Pred ním sa k tomuto kroku odhodlali aj v Slovane Bratislava, Humennom, Banskej Bystrici, Poprade a Trenčíne. Zvolenčania odohrajú nasledujúci zápas na domácom ľade proti Spišskej Novej Vsi.