Tréneri Slovana Bratislava majú naďalej plnú dôveru vedenia klubu

Bratislava 22. februára (TASR) - Tréneri hokejistov HC Slovan Bratislava majú naďalej plnú dôveru predstaviteľov klubu. Jeho vedenie a športový manažment sa nedávnymi výsledkami zaoberal po utorňajšej domácej prehre s posledným tímom extraligovej tabuľky Prešovom (1:4) na spoločnom stretnutí s trénermi a aj hráčmi. Úradujúci slovenský majster o tom v stredu informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Slovan zvíťazil po februárovej reprezentačnej prestávke iba v dvoch z piatich zápasov, no naďalej vedie tabuľku s trojbodovým náskokom pred Zvolenom. Kluboví akcionári vyjadrili trénerskému tímu, ktorý vedie hlavný kormidelník Ján Pardavý, a športovému manažmentu plnú podporu. Vedenie klubu zdôraznilo, že výsledky z nedávnych stretnutí, najmä v domácom prostredí, sa nemôžu opakovať. K hráčom apelovalo s dôrazom na zlepšenie výkonnosti, tímovosti a vyvinutia maximálneho úsilia o nápravu herného prejavu smerom k záveru základnej časti a blížiacej sa play off.



Podľa vyjadrenia klubu vstúpi Slovan do záveru dlhodobej časti s cieľom potvrdiť prvé miesto a čo najlepšie sa pripraviť na vyraďovaciu časť, v ktorej bude obhajovať majstrovský titul. Do konca základnej časti odohrá ešte štyri zápasy - postupne sa predstaví vo Zvolene, Trenčíne a Liptovskom Mikuláši a v záverečnom 44. kole nastúpi doma proti Novým Zámkom.