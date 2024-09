Tréneri vodných slalomárov s kritikou, Murcko: Športovci sú napádaní

Bratislava 10. septembra (TASR) - Napätá atmosféra v slovenskej kanoistike prinútila trénerov slovenských olympionikov k jednotnému stanovisku. Stalo sa tak po medializovanej kritike reprezentantky vo vodnom slalome Elišky Mintálovej zo strany tímového lídra slovenských vodákov Martina Stanovského ml.



Stanovský podrobil po skončení OH kritike viacerých reprezentantov. Odniesla si to najmä Mintálová, ktorá sa voči jeho slovám ostro ohradila. Následne padlo jej rozhodnutie, že na záverečných podujatiach Svetového pohára štartovať nebude. V Ivrea a La Seu sa nepredstaví ani najmladšia členka vodáckej výpravy z Paríža Zuzana Paňková a po operácii sa zotavuje Jakub Grigar. Devätnásťročná reprezentantka predčasne ukončila sezónu pre študijné povinnosti, keďže sa pripravuje na maturitnú skúšku.



Slovo si v pondelok vzalo na tlačovej konferencii na pôde Tatrana Karlova Ves kvarteto koučov Peter Murcko (tréner Paňkovej), Peter Cibák (Mintálová), Martin Gejdoš (Grigar) a Matej Hujsa (Matej Beňuš). Štvorica prezentovala stav, v akom sa nachádzajú jednotlivé tímy a zároveň nešetrila kritikou na Stanovského. "Problémov máme skutočne veľa na to, aby sme mohli v pokoji vykonávať svoju prácu. Teraz sme v pozícii, keď musíme chrániť našich športovcov, ktorí sú v médiách doslova napádaní. Ja osobne som za 30 rokov v športe nezažil, aby akýkoľvek národný zväz komunikoval o svojich športovcoch takýmito verejnými vyjadreniami. Čo je zarážajúce, že to robí zamestnanec zväzu, keďže Stanovský ml. nie je funkcionár a nie je ani volený žiadnym valným zhromaždením. Je to zamestnanec, ktorý škodí slovenskej kanoistike, poškodzuje športovcov a nás trénerov. Pre nás je neprijateľné, aby sa človek, ktorý na to nemá žiadne vzdelanie, takto vyjadroval o tréneroch a športovcoch, ktorí tomu venujú celý svoj život," uviedol Murcko pre TASR.







Slovenskú kanoistiku zastupoval na stretnutí jej prezident Miroslav Haviar: "Náš zväz Slovenská kanoistika vznikol pred ôsmimi rokmi, keď sa spojili zväzy vodného slalomu a rýchlostnej kanoistiky. Vtedy sa napísali stanovy, ktoré sú veľmi nešťastné. Hovoria, že náš zväz sa skladá z dvoch sekcií, hladkých a divokých vôd. Obe síce nie sú právne subjekty, ale my sme dohodnutí, že po športovej a ekonomickej stránke sú nezávislé. Náš zväz má troch štatutárov, som to ja ako prezident a potom sú predsedovia sekcií. Je napísané, že traja štatutári sú absolútne nezávislí, prakticky si môžu robiť čo chcú. Keď sa na niektorej sekcii uzavrie zmluva, tak ja ako prezident do toho nemám čo hovoriť a väčšinou sa to ani nedozviem. Z tohto celého podľa mňa pramenia všetky problémy, ktoré vznikli a pretrvávajú."



Skoršie riešenie situácie výrazne sťažovali povinnosti, ktoré so sebou niesla olympijská sezóna. "My sme sa tri mesiace pred OH museli zamerať už iba na seba a športovcov. Keďže sme individuálny šport, tak celý náš výkon je o detailoch. Už sme nemohli komunikovať s novinármi, museli sme si vypnúť mobilné telefóny a stiahnuť našich športovcov. Bolo to navyše náročné obdobie prípravy, keď po ME začali Svetové poháre a následne špecializované prípravné obdobie. Nebol už čas venovať sa týmto veciam. Nepokoj bol veľký počas celého času, no som presvedčený, že sa nám podarilo našich športovcov ochrániť a urobili sme maximum. Možnosti neboli veľké, komunikovali sme od jesene minulého roku a stretávali sme sa len s klamstvom a zavádzajúcimi informáciami," povedal Murcko, ktorý si myslí, že rozhodnutie Mintálovej či Paňkovej uzavrieť sezónu skôr je v tomto prípade správne: "Urobili veľmi dobre. Zuzka zo študijných povinností, Eliška si potrebuje oddýchnuť. Obe sú špičkové profesionálne športovkyne. Sú mladé a majú celé kariéry pred sebou."



Jediný z kvarteta, ktoré sa predstavilo v Paríži pokračuje v sezóne bronzový medailista Beňuš. "Je to veľký profesionál, chlap, ktorý je veľmi odolný. Keď sa na olympiáde postavil na štart, bol som pri tom, videl som v Matejovom prejave, že si skutočne ide po medailu. Po tom, ako sa mu to podarilo bola na druhý deň kvalifikácia C1 žien. Nám to veľmi pomohlo, videl som na Zuzke, že bola spokojná, mali sme medailu ako tím. Matej sa stal vzorom pre nás a my sme nastúpili na štart v podobnom nastavení a išli sme to, čo sme chceli," skonštatoval Murcko na adresu 36-ročného slalomára, ktorý vedie celkové poradie SP. "Uplynulé obdobie bolo veľmi hektické, čakalo ma veľa mediálnych povinností. Nedalo sa toľko trénovať, ako pred olympiádou. Ambície mám najvyššie, chcem Svetový pohár vyhrať, keďže som líder a rád by som to potvrdil," poznamenal Beňuš, ktorý vyjadril podporu kvartetu kormidelníkov: "Viem čo sa deje, stojím za nimi. To, že ostatní sa rozhodli neštartovať rozumiem. Sezóna je naozaj dlhá, už od februára každý deň pádlujeme na vode a už treba aj oddych pre hlavu. Ja však rád pretekám."