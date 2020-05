Trénerom AC Miláno môže byť Rangnick, vírus ale prerušil rokovania

Kolín nad Rýnom 9. mája (TASR) - Novým trénerom futbalistov AC Miláno by sa mohol stať Ralf Rangnick. Bývalý kouč RB Lipsko potvrdil, že medzi ním a talianskym klubom prebehli kontakty, no rokovania zastavila koronakríza.



"Červeno-čierni" hľadajú pre budúcu sezónu nástupcu Stefana Pioliho. Talianske médiá v uplynulých dňoch informovali, že vedenie AC oslovilo v tejto súvislosti Rangnicka. Ten to najprv popieral, no v sobotu potvrdil, že ho AC kontaktovalo. "Pýtali sa, či by bola taká možnosť. Neskôr prebehli diskusie s mojím konzultantom, no potom prišla pandémia a s ňou dôležitejšie otázky," povedal šesťdesiatjedenročný tréner. Informovala agentúra SID.