Trénerom basketbalistov Handlovej zostáva naďalej Rakočevič

Handlová 8. júla (TASR) - Basketbalový klub MBK Baník Handlová sa dohodol na predĺžení kontraktu s 35-ročným čiernohorským trénerom Danilom Rakočevičom. Vedenie tímu mu vyjadrilo dôveru napriek tomu, že pri svojej premiére v Niké Slovenskej basketbalovej lige nedoviedol mužstvo do play off.



"Samozrejme, že ma záujem zo strany Handlovej potešil. Je to typické basketbalové mesto a preto som rád, že budem môcť v tomto klube pôsobiť aj v ďalšom období. Napriek tomu, že som mal aj iné ponuky, nevenoval som im príliš veľkú pozornosť, pretože s Handlovou som sa dohodol rýchlo a prostredie v tomto klube, či meste mi vyhovuje. Faktom je, že sme vlani nemali úspešnú sezónu, no dúfam, že to napravíme. Prajem si najmä fanúšikov v hľadisku, pretože si chcem atmosféru na našich zápasoch konečne vychutnať. Taktiež si veľmi želám, aby sme sa po sezóne tešili z lepšieho výsledku. V súčasnosti sa snažíme vyskladať tím v rámci svojich možností čo najlepšie. Prioritu vidím v hráčoch, ktorí dokážu alternovať na viacerých postoch. Budeme sa snažiť zložiť tím, ktorý by mohol zotrvať pokope dlhšie ako jednu sezónu. Teším sa aj na mladých hráčov, ktorí sa zapoja do tréningového procesu," citovala Rakočeviča oficiálna klubová webstránka.