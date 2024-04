Trénerom Buffala sa stal Ruff, nahradil Granata

Buffalo 23. apríla (TASR) - Novým trénerom hokejistov Buffala sa stal Lindy Ruff. Šesťdesiatštyriročný kouč vymenil na striedačke tímu NHL Dona Granata, s ktorým sa vedenie klubu minulý týždeň dohodlo na ukončení spolupráce. Informovala o tom oficiálna stránka profiligy nhl.com.



Ruff už viedol Sabres medzi rokmi 1997 a 2013 (15 sezón). Buffalo sa počas tohto obdobia osemkrát dostalo do play off a v roku 1999 sa prebojovalo až do finále. Hráči však nedokázali získať Stanleyho pohár, keď prehrali s Dallasom 2:4 na zápasy. Ruff je držiteľ rekordov Sabres v počte zápasov základnej časti (1165), víťazstiev v dlhodobej časti (571), duelov play off (101) a víťazstiev vo vyraďovacej časti (57).



"Som vďačný majiteľovi Sabres (Terrymu Pegulovi) a generálnemu manažérovi Kevynovi Adamsovi za túto príležitosť. Tento tím je pripravený urobiť ďalší krok. Som pokorný a zároveň poctený, že mi dôverujú. Verím, že pomôžem tomuto tímu k dosahovaniu víťazstiev," uviedol Ruff.



"Nie je to práca, ktorú beriem na ľahkú váhu. Mojím cieľom je zabezpečiť, aby si hráči verili, hrali jeden za druhého a milovali byť súčasťou Buffala. Niet pochýb o tom, že všetci musíme prijať výzvu, ktorá je pred nami. Práca sa práve začala," povedal.



Ruff viedol naposledy New Jersey. Na lavičke Devils bol takmer štyri sezóny, ale 4. marca ho po neuspokojivých výsledkoch odvolali. "Som nadšený, že môžem privítať Lindyho späť ako hlavného trénera Buffala. Lindy je tá správna osoba pre túto pozíciu. Má skúsenosti, osvedčené výsledky, pozná prácu s mladými hráčmi," konštatoval generálny manažér klubu Kevyn Adams.



Buffalo v tomto ročníku profiligy obsadilo až 12. priečku vo Východnej konferencii a trinástykrát v rade sa neprebojovalp do play off.