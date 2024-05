Trénerom Bystrice je Országh, mení sa akcionárska štruktúra i názov

Banská Bystrica 14. mája (TASR) – Novým trénerom hokejistov Banskej Bystrice sa stal pre nasledujúcu sezónu 2024/25 Vladimír Országh. Vedenie klubu to potvrdilo na utorňajšej tlačovej konferencii v Tipsport aréne pod Urpínom. Jeho asistent bude Ivan Majeský, trénerom brankárov zostáva Jakub Dohnal. Mení sa aj mediálny názov klubu z HC '05 Banská Bystrica na HC MONACObet Banská Bystrica.



"S Vladom prichádza človek vysokých kvalít a ešte lepší tréner. Vracia sa aj víťazná kultúra, ktorú sme sa snažili nájsť a nedarilo sa to. Formujeme a skladáme káder tak, aby sme mohli hrať o najvyššie priečky každý rok," uviedol na tlačovej konferencii športový manažér banskobystrického klubu Ľuboš Pisár, ktorý upresnil, že Országh podpísal zmluvu na rok s ročnou opciou. "S Vladom Országhom počítame dlhodobo, sme v priateľkom a kamarátskom vzťahu, no realita, že by sa to mohlo profesionálne stretnúť medzi klubom a ním sa udiala až nedávno. Máme už kostru tímu, aj spoločné predstavy. Verím, že s Vladom postavíme silný tím, o čom svedčí aj jeho osobná angažovanosť v tomto smere. Myslíme na titul v dlhodobom horizonte, no prečo nie aj o rok? Rozdiely medzi klubmi sú malé, parita medzi tímami bude i tento rok veľmi vysoká. Samotné financie ešte nebudú garantovať úspech. Je to dlhodobá súťaž, ukáže sa poctivá dennodenná práca," dodal Pisár.







Samotný Országh sa nemohol na utorňajšej tlačovej konferencii zúčastniť z rodinných dôvodov, keďže bol odcestovaný. Prítomným zástupcom médií sa prihovoril cez videohovor, v ktorom uviedol: "Predošlých päť zo šiestich rokov som bol mimo domova, chýbala mi rodina, dcéra, preto sa vraciam. Spomienky na Banskú Bystricu sú krásne. Keď som naposledy odchádzal z Banskej Bystrice, tak sme sa so sezónou lúčili majstrovským titulom. Som Bystričan, keď som sa rozhodol pre návrat domov, iná možnosť ani nebola. V predošlých rokoch klub dvakrát postúpil do prvej šestky, čo je vzhľadom na rozpočet solídny úspech. S Ľubom Pisárom som v úzkom kontakte, dá sa povedať až v každodennom, dôležité veci spoločne komunikujeme, preberáme aké sú možnosti, aj čo sa týka hráčov, chceme samozrejme čo najsilnejší káder. Spolupráca je zatiaľ veľmi dobrá, vieme čo môžeme od seba očakávať."



Banskobystričania rozširujú aj akcionársku štruktúru hokejového klubu. Vstupujú do nej dve významné regionálne spoločnosti - TLS Logistic, s.r.o, ktorá bude mať 40 percent akcií podobne ako doterajší väčšinový akcionár už s rovnakým podielom Tomáš Boľoš. Dvadsať percent akcií získala spoločnosť VIAKORP, s.r.o. "Obe spoločnosti majú záujem rozvíjať športovú činnosť. Uzavreli sme aj partnerstvo s MONACObet, ktorý prináša do klubu významnú finančnú položku. Nebudeme ju však zverejňovať. Dohodli sme sa s predstaviteľmi mesta Banská Bystrica a spoločnosťou MBB aj na znížení nákladov na infraštruktúru našej športovej činnosti o viac než polovicu," informoval Tomáš Boľoš, ktorý bol doposiaľ prezident klubu i predseda predstavenstva, po novom sa stáva bežným členom predstavenstva klubu.



"Číslo 05 vypadáva s názvu klubu, bola to súčasť dohody s partnerom. Verím, že nová akcionárska štruktúra prinesie klubu finančnú stabilizáciu. Zmluva s partnerom nás zaväzuje k tomu, aby sme dosahovali najvyššie ciele. Už aj pre nasledujúcu sezónu robíme kroky, aby sme ich mohli dosiahnuť. Zložili sme nový trénerský tím, postupne skladáme káder. Verím, že už túto sezónu budeme bojovať o popredné priečky," prezradil nový výkonný riaditeľ banskobystrického klubu a predseda predstavenstva Vladimír Tropp. Banskobystričania vynaložili v uplynulej sezóne na hráčsky extraligový káder 700 až 800 tisíc eur. Vedenie klubu teraz avizuje o desiatky percent vyššiu sumu.