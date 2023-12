Trénerom českej futbalovej reprezentácie bude pravdepodobne Hašek

Praha 7. decembra (TASR) - Meno nového trénera českej futbalovej reprezentácie by mohlo byť známe už budúci týždeň. Podľa informácií tamojších médií sa ním má stať Ivan Hašek, ktorý by nahradil na lavičke Jaroslava Šilhavého. Ten rezignoval na svoj post bezprostredne po zaistení postupu na ME 2024 v Nemecku.



"Všetko je v procese. Môžem povedať snáď len to, že pracovná skupina, ktorá vyberá trénera, a športová rada sa v podstate zhodujú," povedal Petr Fousek, šéf Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR). Jedným z asistentov Hašeka by mal byť Jaroslav Veselý, ktorý momentálne vedie Bohemians Praha.



Šesťdesiatročný Hašek už bol na lavičke Česka v roku 2009. Z pozície predsedu zväzu vtedy prebral národný tím po odvolanom Petrovi Radovi a neúspešne sa snažil zachrániť kvalifikáciu na MS 2010. Česi nakoniec skončili tretí za postupujúcim Slovenskom a Slovincami. Odvtedy pôsobil mimo Európy - trénoval v Spojených arabských emirátoch, Saudskej Arábii či v Katare. Naposledy viedol národný tím Libanonu.