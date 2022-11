Trénerom Nets nebude Udoka, ale doterajší asistent Vaughn

Brooklyn 9. novembra (TASR) - Novým trénerom basketbalistov Brooklynu Nets v NBA bude Jacque Vaughn. Klub tak napokon nebude viesť Ime Udoka, ktorý v minulej sezóne priviedol Boston Celtics do finále ligy, no v lete mu klub udelil ročnú suspendáciu za porušenie princípov organizácie, keď nadviazal vzťah s podriadenou.



Brooklyn po nepresvedčivých výkonoch v úvode sezóny odvolal kouča Steva Nasha 1. novembra. Vaughn z pozície asistenta dočasne mužstvo prevzal a zaznamenal s ním zápasovú bilanciu 2:2. Udoka v minulosti taktiež pôsobil v Brooklyne ako asistent a podľa zámorských médií bol hlavným kandidátom na uvoľnený post. "Bystrosť, súťaživosť a znalosť pomerov v našom klube. To sú vlastnosti, ktoré rozhodli, že Jacque Vaughn sa stal jednoznačným kandidátom pre tento post. Veríme, že nás posunie vpred," zverejnil podľa AP generálny manažér klubu Sean Marks.