Trénerom Winnipegu sa stal Rick Bowness

New York 3. júla (TASR) - Novým trénerom hokejistov Winnipegu Jets sa stal Rick Bowness. Šesťdesiatsedemročný kouč vymenil na striedačke kanadského tímu NHL Davea Lowryho. Ten viedol Winnipeg 54 zápasov po tom, ako v decembri nahradil Paula Mauricea.



Bowness, ktorý od decembra 2019 trénoval Dallas Stars, začal svoju kariéru v NHL v sezóne 1984/85 ako asistent bývalej organizácie Jets, ktorá teraz pôsobí v Arizone. Neskôr v ročníku 1988/89 viedol Winnipeg v 28 zápasoch ako hlavný tréner. "Som rád, že sa vraciam do Winnipegu. Ďakujem za šancu, ktorú mi dal generálny manažér Kevin Cheveldayoff a majiteľ klubu Mark Chipman. Máme v tíme mladých a talentovaných hráčov a teším sa na prácu s nimi. Cieľom bude dostať sa do play off," povedal Bowness pre nhl.com.



Kanadský tréner viedol v NHL aj Boston Bruins, Ottawu Senators, New York Islanders a Phoenix Coyotes, s Dallasom sa v roku 2020 prebojoval do finále Stanleyho pohára. Tím so slovenským obrancom Andrejom Sekerom vtedy pohár nezískal, vo finálovej sérii, ktorá sa hrala v uzavretej "bubline" v Edmontone, prehral s Tampou Bay Lightning.



V uplynulej sezóne doviedol Bowness "hviezdy" do play off, ale jeho tím vypadol v prvom kole v siedmich zápasoch s Calgary Flames. "Sme nadšení, že Rick Bowness sa stal tretím trénerom v novej verzii Winnipegu (pozn. red.: klub sa presťahoval v roku 2011 z Atlanty). Prinesie skúsenosť, rozvahu a znalosti. Je to skvelý stratég, má neuveriteľné hokejové myslenie a hlavne je to vynikajúci človek," uviedol Cheveldayoff. Jets sa snažili predtým angažovať aj Barryho Trotza, ale ten si dáva ročnú pauzu.



V NHL má Bowness bilanciu 212-351-28 a 48 remíz v 639 zápasoch základnej časti. Okrem toho drží rekord NHL v celkovom počte zápasov ako hlavný tréner alebo asistent (2563).



Bowness je deviaty nový tréner pred štartom novej sezóny NHL. New York Islanders angažovali Lanea Lamberta, Bruce Cassidy nahradil Petra DeBoera na lavičke Vegas Golden Knights, John Tortorella sa stal trénerom Philadelphie Flyers, DeBoer povedie Stars, Maurice sa postaví na striedačku Floridy Panthers, Luke Richardson je nový kormidelníko Chicaga Blackhawks, Derek Lalonde povedie Detroit Red Wings a Jim Montgomery prebral po Cassidym kormidlo v Bostone Bruins. Bez trénera už zostali len San Jose Sharks, ktorí 1. júla prepustili Boba Boughnera.