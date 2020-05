Trénerovi Bergama našli protilátky na koronavírus, nakazil sa v marci

Bergamo 31. mája (TASR) - Tréner futbalistov Atalanty Bergamo Gian Piero Gasperini sa už začiatkom marca nakazil koronavírusom. Zistil to ale až pri aktuálnych testoch medzi hráčmi a členmi realizačných tímov v talianskych kluboch, pri ktorých sa objavili v Gasperiniho tele protilátky. V dobe ochorenia Gasperini testovaný nebol, pretože nemal horúčku, čo bola v tej dobe jedna z podmienok k odberu vzorky.



"Deň pred zápasom Ligy majstrov proti Valencii 10. marca mi prišlo zle. Ďalšie dve noci som vôbec nespal. Nemal som síce horúčku, ale prišlo mi, ako keby som mal štyridsiatky," uviedol 62-ročný tréner v rozhovore pre denník Gazzetta dello Sport. Práve duel s Valenciou spätne považujú za katalyzátor epidémie koronavírusu v Lombardii, ktorá sa stala najhoršie zasiahnutým regiónom v Taliansku. "Pred desiatimi dňami testy na protilátky potvrdili, že som mal COVID-19. Mám síce protilátky v krvi, ale neznamená to, že som úplne imúnny," dodal Gasperini.



Taliansky tréner priznal, že mal v čase zdravotných ťažkostí veľké obavy: "Každé dve minúty sme počuli sirény sanitiek, pretože naše športové centrum v Bergame je neďaleko nemocnice. Bolo to ako vo vojnovej zóne. Hovoril som si, že čo ak budem musieť ísť do nemocnice? Teraz nemôžem zomrieť, mám ešte veľa práce."