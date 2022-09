Trénerovi Bostonu Celtics Udokovi hrozí dištanc na celú sezónu

New York 22. septembra (TASR) - Trénerovi basketbalistov Boston Celtics hrozí zákaz činnosti na celú sezónu 2022/2023. Dôvodom je jeho údajné porušenie smerníc a kódexu správania organizácie Celtics, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na ESPN a The Athletic.



Išlo by o jeden z najprísnejších trestov pre hlavného trénera NBA v histórii. V najprestížnejšej basketbalovej súťaži sa počas nasledujúceho víkendu začnú tréningové kempy pred sezónou 2022/2023 a hráčov Celtics v ňom pravdepodobne povedie asistent Joe Mazzulla.



Udoka nahradil Brada Stevensa v uplynulej sezóne po tom, čo Stevensa povýšili do pozície prezidenta basketbalových operácií Bostonu Celtics.