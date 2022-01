Trénerovi Ramsaymu sa na zraze pred odletom hlásilo 14 hokejistov

Nominácia hokejistov SR na ZOH 2022 v Pekingu:



pripojili sa 29. januára (14):



Brankári: Patrik Rybár (Dinamo Minsk), Matej Tomek (Kometa Brno)



Obrancovia: Šimon Nemec (HK Nitra), Michal Čajkovský (Sibir Novosibirsk), Samuel Kňažko (Seattle Thunderbirds)



Útočníci: Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Pavol Regenda (HK Dukla Ingema Michalovce), Adrián Holešinský (HK Nitra), Peter Zuzin (HKM Zvolen), Libor Hudáček (Dinamo Minsk), Tomáš Jurčo (Barys Nur-Sultan), Peter Cehlárik (Avangard Omsk), Marek Hrivík (Torpedo Nižnij Novgorod), Juraj Slafkovský (TPS Turku)



pripoja sa 30. januára (7):



Obrancovia: Mário Grman (HPK Hämeenlinna), Martin Gernát (HC Lausanne), Martin Marinčin (HC Oceláři Třinec)



Útočníci: Marko Daňo (HC Oceláři Třinec), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec), Michal Krištof (Kometa Brno), Kristián Pospíšil (HC Davos)



Pripoja sa 2. februára (4):



Brankár: Branislav Konrád (HC Olomouc)



obrancovia: Marek Ďaloga (Kometa Brno), Peter Čerešňák (HC Plzeň)



Útočník: Miloš Kelemen (BK Mladá Boleslav)



Bratislava 29. januára (TASR) - So 14 hráčmi začala v sobotu slovenská hokejová reprezentácia záverečnú prípravu pred odletom na ZOH 2022 do Pekingu. Tí sa hlásili na zraze trénerskému štábu na čele s hlavným trénerom Craigom Ramsaym, v nedeľu sa k tímu pripoja ďalší siedmi hráči. Zvyšné kvarteto Marek Ďaloga, Miloš Kelemen, Branislav Konrád a Peter Čerešňák dorazí do bratislavskej bubliny po klubových povinnostiach v českej extralige až 2. februára, teda v deň, keď väčšia časť slovenskej reprezentácie naberie z viedenského letiska smer Istanbul a následne Peking. Menovaná štvorica absolvuje na Slovensku povinnú izoláciu s potrebnými PCR testami a do dejiska ZOH odletí neskôr.Reprezentanti spolu s členmi realizačného tímu absolvovali PCR testovanie a ihneď zamierili do izolácie. V nedeľu všetkých čaká druhé kolo testovania. Po obdržaní dvoch negatívnych výsledkov sa začne tréningový proces. V prípade akéhokoľvek pozitívneho výsledku zostane daný hráč v karanténe a bude sa riadiť všetkými nariadeniami, ktoré definuje aktuálne platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR. Ak by pre pozitívny test nemohol niektorý z pôvodne nominovaných hráčov štartovať na olympijskom turnaji, Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) má pripravené aj náhradné hráčske varianty, ktoré sú súčasťou takzvaného „taxi“ tímu.," povedal na sobotňajšej tlačovej konferencii generálny manažér Miroslav Šatan.Slováci absolvujú v bratislavskej bubline len krátky tréningový program od nedele do utorka. V stredu sa 21 hokejistov spoločne s členmi realizačného tímu pobalí a popoludní odcestuje autobusom na viedenského letisko Schwechat, z ktorého o 19.40 naberie smer Istanbul, kde prestúpi na lietadlo do Pekingu. V čínskej metropole absolvuje národný tím jeden prípravný zápas, 7. februára od 12.30 SEČ nastúpi proti Nemecku. Od štvrtka 10. februára ho následne čakajú ostré zápasy v rámci základnej C-skupiny postupne proti Fínsku, Švédsku a Lotyšsku.Členom výpravy na Hry XXIV. zimnej olympiády v Pekingu nebude generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan. Keďže Medzinárodný olympijský výbor (MOV) poskytuje v čase pandémie iba obmedzený počet olympijských miesteniek, prezident SZĽH prenechal miesto svojmu asistentovi na poste generálneho manažéra národného tímu Otovi Haščákovi. Ďalším z dôvodov jeho neúčasti je pracovná vyťaženosť a bohatá agenda v súvislosti s chystaním blížiaceho sa volebného kongresu SZĽH. "," dodal Šatan.Na prvom zraze nechýbal so 106 reprezentačnými štartami jeden z najskúsenejších hráčov SR Libor Hudáček. V neistej dobe neustálej hrozby nákazy koronavírusom je stoický: "," povedal útočník Dinama Minsk. "," dodal autor 25 reprezentačných gólov.