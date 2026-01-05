< sekcia Šport
Trénerovi Trenčína Monizovi chýbali na úvodnom tréningu šiesti hráči
Trenčania odohrajú pred štartom jarnej časti päť prípravných stretnutí.
Autor TASR
Trenčín 5. januára (TASR) - Futbalisti AS Trenčín v pondelok odštartovali zimnú prípravu pred blížiacou sa jarnou časťou sezóny Niké ligy. Realizačnému tímu pod vedením trénera Ricarda Moniza chýbalo na úvodnom tréningu šesť hráčov.
„Suleiman, Katič a Adyrbekov sa k mužstvu pripoja v najbližších dňoch. Po zraneniach sú Khan a Marselino, ktorí sa k tímu pridajú až v priebehu niekoľkých týždňov. Marselinovo zranenie zadného stehenného svalu si vyžaduje dlhší čas rekonvalescencie a realizačnému tímu bude k dispozícii až v priebehu jari. Na prvom tréningu chýbal aj klubový odchovanec Samuel Bagín, ktorý momentálne rokuje o svojom ďalšom pôsobení,“ uvádza oficiálna stránka klubu.
Novými posilami Trenčína sú útočník Cody David, obranca Pape Diouf, ako aj mladí hráči John Bakari Danga a Nentaka Danjuma Bangs, ktorí počas jesennej časti sezóny pôsobili v B-tíme. Ďalší stopér Oludare Olunfunwa prišiel na skúšku. Z hosťovania sa vrátil brankár Matúš Sláviček. Klub naopak opustili Justen Kranthove a Adam Yakubu.
Trenčania odohrajú pred štartom jarnej časti päť prípravných stretnutí. Prvý zápas ich čaká 14. januára, keď mužstvo vycestuje do Viedne, kde sa stretne so SC Rheindorf Altach, deviatym tímom najvyššej rakúskej bundesligy. Krátko po úvodnom zápase sa tím presunie na desaťdňové sústredenie do Turecka, počas ktorého absolvuje ďalšie zápasy proti zahraničným súperom. V krajine polmesiaca preveria tím FC Struga zo Severného Macedónska, ukrajinský FC Kudrivka a tiež Levski Sofia, účastník bulharskej najvyššej súťaže a aktuálny líder tabuľky. Generálkou pred štartom jarnej časti Niké ligy bude domáce stretnutie proti FC ŠTK 1914 Šamorín.
káder:
brankári: Andrija Katič, Matúš Sláviček, Alex Húdok, Luka Damjanovič (zranenie)
obrancovia: Loic Bessilé, Nikolas Brandis, Jakub Holúbek, Richard Križan, Hugo Pavek, Lukáš Skovajsa, Viktor Šimič, Pape Diouf, Oludare Olufunwa
stredopoliari: Šachmurza Adyrbekov, Antonio Baždarič, Adrián Fiala, Sean Goss, Tadeáš Hájovský, Fedor Kasana, Molik-Jesse Khan (zranenie)
útočníci: Denis Adamkovič, Pepijn Doesburg, Marselino Ferdinan (zranenie), Dimitri Jepihhin, Dylann Kam, Roshaun Mathurin, Lukáš Mikulaj, Franko Sabljič, Sani Suleiman, Cody David, John Bakari Danga, Nentaka Danjuma Bangs
