Trenin podpísal s Minnesotou štvorročnú zmluvu

New York 1. júla (TASR) - Ruský hokejista Jakov Trenin podpísal štvorročnú zmluvu na 14 milióna dolárov s klubom NHL Minnesota Wild. Informáciu priniesol web TSN.



Dvadsaťsedemročný útočník bude mať priemerný ročný plat 3,5 milióna USD. Trenina draftoval Nashville v roku 2015 v druhom kole (55. miesto). V drese Predators odštartoval aj uplynulú sezónu, odohral 60 duelov a dosiahol 14 bodov (10+4). V marci ho však klub vymenil do Colorada. Za Avalanche si v dlhodobej časti pripísal 14 stretnutí s bilanciu 1+2, v play off strelili v desiatich zápasoch jeden gól.