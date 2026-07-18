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Tréning Španielov pred finále narušila búrka

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Futbalista Španielska Fabian Ruiz (vpravo) sa raduje z úvodného gólu počas štvrťfinálového zápasu Belgicko - Španielsko na majstrovstvách sveta vo futbale americkom meste Inglewood v piatok 10. júla 2026. Foto: TASR/AP

Španieli nastúpia vo finále proti Argentíne na štadióne v East Rutherforde v New Jersey v nedeľu o 21.00 SELČ.

Autor TASR
Trenton 18. júla (TASR) - Sobotňajší tréning španielskej futbalovej reprezentácie v New Jersey narušila búrka. Hráči finalistu MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade museli tréningovú jednotku absolvovať v hale.

Guvernérka štátu New Jersey Mikie Sherrillová vydala výstrahu pre obyvateľov pre očakávaný silný vietor, tornáda, krupobitie a náhle povodne. Španieli nastúpia vo finále proti Argentíne na štadióne v East Rutherforde v New Jersey v nedeľu o 21.00 SELČ. Informovala AP.
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