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Tréning Španielov pred finále narušila búrka
Španieli nastúpia vo finále proti Argentíne na štadióne v East Rutherforde v New Jersey v nedeľu o 21.00 SELČ.
Autor TASR
Trenton 18. júla (TASR) - Sobotňajší tréning španielskej futbalovej reprezentácie v New Jersey narušila búrka. Hráči finalistu MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade museli tréningovú jednotku absolvovať v hale.
Guvernérka štátu New Jersey Mikie Sherrillová vydala výstrahu pre obyvateľov pre očakávaný silný vietor, tornáda, krupobitie a náhle povodne. Španieli nastúpia vo finále proti Argentíne na štadióne v East Rutherforde v New Jersey v nedeľu o 21.00 SELČ. Informovala AP.
Guvernérka štátu New Jersey Mikie Sherrillová vydala výstrahu pre obyvateľov pre očakávaný silný vietor, tornáda, krupobitie a náhle povodne. Španieli nastúpia vo finále proti Argentíne na štadióne v East Rutherforde v New Jersey v nedeľu o 21.00 SELČ. Informovala AP.