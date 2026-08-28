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Trepyho prepustili z nemocnice po tom, čo sa takmer utopil
Dvadsaťročný útočník sa 16. augusta takmer utopil v bazéne v Porto Cervo na severe Sardínie.
Autor TASR
Rím 28. augusta (TASR) - Francúzskeho futbalistu Yaela Trepyho z Cagliari prepustili z nemocnice po tom, čo sa začiatkom tohto mesiaca takmer utopil. Oznámil to jeho klub, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Adam Obert.
Dvadsaťročný útočník sa 16. augusta takmer utopil v bazéne v Porto Cervo na severe Sardínie. O dva dni neskôr Cagliari oznámilo, že sa prebral z lekársky indukovanej kómy bez zjavných neurologických deficitov. „Trepy bol dnes prepustený v celkovo dobrom klinickom stave po vyšetrení, ktoré poukázalo na progresívne a významné zotavenie,“ uviedol profesor Pietro Pirina, riaditeľ klinickej a intervenčnej pneumológie v nemocnici v Sassari vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke klubu. Pirina dodal, že „testy vykonané počas hospitalizácie ukázali zlepšujúci sa obraz.“
Cagliari však nešpecifikovalo, kedy a či vôbec by Trepy mohol pokračovať v tréningu.
Dvadsaťročný útočník sa 16. augusta takmer utopil v bazéne v Porto Cervo na severe Sardínie. O dva dni neskôr Cagliari oznámilo, že sa prebral z lekársky indukovanej kómy bez zjavných neurologických deficitov. „Trepy bol dnes prepustený v celkovo dobrom klinickom stave po vyšetrení, ktoré poukázalo na progresívne a významné zotavenie,“ uviedol profesor Pietro Pirina, riaditeľ klinickej a intervenčnej pneumológie v nemocnici v Sassari vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke klubu. Pirina dodal, že „testy vykonané počas hospitalizácie ukázali zlepšujúci sa obraz.“
Cagliari však nešpecifikovalo, kedy a či vôbec by Trepy mohol pokračovať v tréningu.