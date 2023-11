Tretí a záverečný meraný tréning v Zermatte zrušili pre vietor

Zermatt 17. novembra (TASR) - Organizátori zrušili piatkový tretí a záverečný meraný tréning na zjazd SP alpských lyžiarok vo švajčiarskom Zermatte pre silný vietor. Cez víkend sú na programe dva zjazdy so štartom v Zermatte a cieľom v talianskej Cervinii. Informovala o tom agentúra APA.



Z troch plánovaných tréningových jázd pod Matterhornom sa uskutočnila len štvrtková, v ktorom bola najrýchlejšia Rakúšanka Christina Agerová časom 1:35,81 minúty. Druhú krajanku Emily Schöpfovú predstihla o 0,24 sekundy a najlepšiu trojku doplnila Kira Weidleová z Nemecka (+0,77 s). Prvý zrušili rovnako pre vietor.



Konanie víkendových pretekov by pravdepodobne nemalo byť ohrozené a lyžiarky by sa mali postaviť na štart. V rovnakom stredisku zrušili uplynulý víkend pre nepriaznivé počasie oba zjazdy mužov.



Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v Zermatte neštartuje. Po úvodných troch podujatiach plánuje oddych, najbližšie sa predstaví v americkom Killingtone.