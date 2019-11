Tretí deň Šesťdňovej skrátili, Slovnaft Rally Team naďalej desiaty

Portimao 14. novembra (TASR) - Slovenský Slovnaft Rally Team figuroval po treťom dni motocyklovej Šesťdňovej v Portugalsku v klubovej súťaži naďalej na 10. mieste. V hlavnej súťaži Trophy tímov vystriedala obhajcu prvenstva Austráliu na čele štvorica z USA a do štvrtého dna vyštartuje s náskokom 1:14 min. Informovala o tom v tlačovej správe Slovenská motocyklová federácia (SMF).



Tretí súťažný deň bol pre usporiadateľov veľmi náročný. Nepriaznivé počasie a pre niektorých jazdcov náročná trať zapríčinili nepriechodnosť trate v jednom z výjazdov a preto ju organizátor skrátil pre klubové tímy po prvom kole. Jazdci trophy, junior trophy a ženských trophy tímov odjazdili obe naplánované kolá. Slovnaft Rally Team v zložení Štefan Svitko, Martin Giertl, Rastislav Kokavec si udržal pozíciu z druhého dňa.



"Deň nám skrátili, lebo už jazdci z trophy tímov dobiehali 'klubáky'. Bol to ťažký deň, veľa kameňov a horských úzkych chodníkov, kde to slabší jazdci poupchávali," povedal Svitko. "Čo sa týka mňa, tak nie som veľmi spokojný, pretože padám na testoch, dnes to bol už piaty pád. Držíme sa na desiatom mieste, takže spokojnosť. Tento rok je v klubákoch naozaj veľká konkurencia. Maťo a Rasťo idú super, je to ich prvá 'šestka' a držia sa statočne. Verím, že udržíme to desiate miesto," uviedol v tlačovej správe.



V konkurencii 124 trojčlenných tímov v klubovej súťaži štartujú okrem Slovnaft Rally Teamu aj ďalšie dva tímy SMF. BMT Gottbros Team I (Martin Gottvald, Adam Gottvald, Filip Klabačka) sa po treťom dni posunul o jednu priečku na 25. miesto a BMT Gottbros Team II (Gabriela Čipková, Peter Murgaš, Petr Borkovec) poskočil dokonca až o desať pozícií na 53. miesto. Na čele klubov je zatiaľ americké zoskupenie XC Gear, Slovnaft Rally Team za ním zaostával o 23:52,26 min.