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Tretí nasadený Auger-Aliassime prehral už v 2. kole s Chačanovom

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Kanaďan Felix Auger-Aliassime (vpravo) podáva ruku Rusovi Karenovi Chačanovovi po tom, čo Chačanov vyhral vzájomný zápas v druhom kole tenisového turnaja US Open vo štvrtok 3. septembra 2026 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Auger-Aliassime zdolal v úvodnom kole Rinkyho Hijikatu z Austrálie, ruský súper ho zdolal za 3:20 hodiny.

Autor TASR
,aktualizované 
New York 3. septembra (TASR) - Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime vypadol už v druhom kole grandslamového US Open. V pozícii trojky turnaja nestačil na nenasadeného Rusa Karena Chačanova v štyroch setoch 7:6 (5), 3:6, 2:6, 2:6.

Auger-Aliassime zdolal v úvodnom kole Rinkyho Hijikatu z Austrálie, ruský súper ho zdolal za 3:20 hodiny. Chačanov využil za stavu 5:2 na svojom podaní prvý mečbal a má naďalej šancu vyrovnať svoje kariérne maximum na US Open, semifinále z roku 2022. Tam sa prebojoval vlani práve Auger-Aliassime.

Pozíciu favorita potvrdili naopak Argentínčan Francisco Cerundolo, ktorý si poradil s Janom-Lennardom Struffom z Nemecka v piatich setoch 5:7, 7:5, 4:6, 6:2, 6:3, a Talian Luciano Darderi. Ten zdolal Dalibora Svrčinu z Česka 3:1 na sety.



US Open - 2. kolo:

Francisco Cerundolo (Arg.-24) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 5:7, 7:5, 4:6, 6:2, 6:3, Luciano Darderi (Tal.-21) - Dalibor Svrčina (ČR) 6:3, 6:7 (5), 6:4, 6:4, Karen Chačanov (Rus.) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-3) 7:6 (5), 3:6, 2:6, 2:6
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