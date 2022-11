HC Košice už tretíkrát posilní Paršin

Košice 12. novembra (TASR) - Hokejový klub HC Košice posilnil ruský útočník Denis Paršin. Tridsaťšesťročný hráč sa vracia na východ Slovenska už tretíkrát v kariére. V mužstve končia Roman Durný a Juraj Milý.



Paršin bol v minulom ročníku najlepším nahrávačom "oceliarov". Po sezóne zamieril do KHL a za Nižnekamsk nastúpil na osem stretnutí s bilanciou 0+1. V októbri sa presunul do nižšej ruskej VHL a odohral šesť zápasov za Jugru. Ruský krídelník sa v Košiciach objavil prvýkrát v sezóne 2019/20 na deväť zápasov.



"Pri Denisovi sme šli na istotu. Vieme, čo od neho môžeme očakávať a verím, že bude divákov opäť tešiť svojimi prihrávkami či gólmi. Aktuálne pracujeme na Denisovom prílete do Košíc a pevne verím, že bezproblémovo naskočí do kolotoča a bude našou oporou v nabitom programe," informoval na oficiálnej stránke športový manažér HC Košice Gabriel Spilar.



V Košiciach skončil po mesačnej skúške 24-ročný brankár Roman Durný, ktorý zamieril do Liptovského Mikuláša. Káder opustil aj útočník Juraj Milý, ten sa stal novou akvizíciou Prešova.