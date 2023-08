Tretí ročník L’Etape Slovakia by TdF bude s rekordným počtom jazdcov

Bratislava 15. augusta (TASR) - Na tretí ročník slovenskej verzie populárnych cyklistických pretekov pre širokú verejnosť L’Etape Slovakia by Tour de France sa už prihlásilo viac ako 1000 jazdcov. Podujatie, organizované podľa vzoru etapy na legendárnej Tour, sa v okolí Bratislavy uskutoční 19. a 20. augusta.



Hlavné preteky odštartujú v nedeľu 20. augusta o 7.00 h na Námestí M. R. Štefánika v Eurovea - L’Etape Village a skončia sa na Kamzíku. Na súťaž s názvom RACE (112 km) sa prihlásilo takmer 500 pretekárov, na kratšiu súťaž RIDE (60 km) je počet účastníkov približne rovnaký. Okrem toho sa v sobotu 19. augusta uskutočnia detské preteky (Kids Race) na 1,6 km trati a nesúťažná Family Ride na 32 km trati.



"Príprava priebeha podľa predstáv. Teší nás rekordná účasť a na nedeľné preteky je už aj zastavená registrácia. Trasa je veľmi zaujímavá, keďže štartujeme v centre mesta a cieľ je na najikonickejšom bratislavskom mieste, čo sa týka kopcov. Na trati sa robia posledné prípravy, aby bolo všetko pripravené. Myšlienkou podujatia je dať šancu rekreačným cyklistom, ale máme aj výkonnostných pretekárov. Vrchárska prémia je druhej kategórie a má deväťpercentné prevýšenie počas dvoch kilometrov," uviedol Jozef Pukalovič, riaditeľ L’Etape Slovakia by Tour de France. Športový kanál JOJ Šport odvysiela záznam niekoľko dní po odjazdení pretekov.







Cieľom organizátorov je každý rok viac sa priblížiť k etape na Tour de France vo Francúzsku. Novinkami budú nové edície dresov a reklamná karavana, ktorá bude jazdiť 10-15 minút pred pretekármi a bude rozdávať suveníry a darčeky na povzbudzovanie. Na podujatí sa predstaví aj bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára, ten v sobotu absolvoval polmaratón v rámci jubilejného 40. ročníka Rajeckého maratónu. "Je to veľké prekvapenie uplynulých dní. Tešíme sa, že prijal pozvanie a pôjde dlhú trasu (112 km). Patrí medzi najvýznamnejších športovcov slovenskej histórie a sme radi, že sa spojí aj s týmto podujatím," konštatoval Pukalovič.



Na štart by sa mali postaviť víťazi prvých dvoch ročníkov v mužskej a ženskej kategórii. Triumf medzi mužmi obhajuje Čech Michal Kollert, ktorý minulý rok zvíťazil pred slovenským triatlonovým reprezentantom Richardom Vargom. "Predchádzajúci ročník sa nám ho s kolegami nepodarilo zdolať, no tento budeme musieť viac zabrať. Vieme, kde má silné a slabé stránky a chceme to využiť. Podujatie je nádherné a som rád, že aspoň takto nám Tour de France doniesli na Slovensko a môžem si vyskúšať túto unikátnu udalosť," povedal Varga.



Slovenský triatlonista má problémy s achilovkou, ktorá ho obmedzuje v behu: "Som kvalifikovaný na budúcotýždňové MS vo Fínsku na half ironmana, no tam nemôžem ísť. Verím však, že budem schopný pretekať 10. septembra v Karlových Varoch v rámci Svetového pohára."