Tretí ročník najväčšieho cyklistického festivalu v ČR

ČO PRINESIE TENTO ROK?

Prague Bike Fest si aj v tomto roku zachováva svoju kvalitu, energiu a jedinečnú atmosféru. Novinkou je upravené rozdelenie kompetencií medzi partnerov festivalu.



Organizáciu 3. ročníka Prague Bike Festu opäť zaisťujú firmy MVP s.r.o. a Výstaviště Praha a.s. Obaja koprodukční partneri naďalej úzko spolupracujú na celkovej koncepcii festivalu aj jeho programovej ponuke.



Pre tento ročník došlo k úprave v rozdelení zodpovednosti: Výstaviště Praha bude teraz zaisťovať nielen marketingovú komunikáciu festivalu, ako to bolo v predchádzajúcich ročníkoch, ale aj produkciu akcie, ktorú mala predtým na starosti firma MVP. Tento krok je výsledkom spoločnej dohody a má za cieľ ešte viac posilniť organizáciu akcie.



Hlavným partnerom Prague Bike Festu je spoločnosť Sazka, partnermi akcie sú Škoda Auto, Pražská plynárenská, LIDL a foodora. Všetkým partnerom patrí veľké poďakovanie nielen za finančnú podporu akcie.

Praha 11. apríla (OTS) – Tretí ročník najväčšieho cyklistického sviatku v roku Prague Bike Fest na Výstavišti uvíta tohto roku návštevníkov počas víkendu 26. – 27. 4. 2025 opäť v open air zóne na Bruselskej ceste a priľahlých lúkach, rovnako ako v Křižíkových pavilónoch. Dva dni v znamení veľtrhu cyklistiky, adrenalínu, exhibícií, workshopov, ale aj organizovaných vychádzok so známymi športovcami, pretekov alebo testovania bicyklov, kde nebude chýbať ani gastronomická časť s množstvom slaných aj sladkých dobrôt, ako aj pestrá ponuka nápojov, to je Prague Bike Fest 2025. Návštevníci si môžu na ojedinelom veľtrhu v rámci testovania vyskúšať desiatky bicyklov, rovnako ako si kúpiť alebo si len prezrieť novinky a cyklodoplnky. Ako každý rok aj tohto roku bude patriť časť veľtrhu deťom, pre ktoré bude pripravený detský testovací okruh pod vedením inštruktorov z Trail-Guide. Kto však holduje predovšetkým adrenalínu, nesmie chýbať pri Big Air show na čele s Teodorom Kováčom a ďalšími známymi domácimi aj zahraničnými jazdcami. A pozor – tohto roku budú páni súťažiť v unikátnych pretekoch o prize money vo výške 100 K v rámci Big Air Eliminator. Uprostred Bruselskej cesty vo výške až 7 metrov borci predvedú svoje najťažšie triky, ako sú double backflip, frontflip nohand alebo otočka o 720 stupňov. Hlavným partnerom Prague Bike Festu je spoločnosť Sazka, partnermi akcie sú Škoda Auto, Pražská plynárenská, LIDL a foodora.Bohatý program čaká na návštevníkov nielen vo vonkajších priestoroch, ale aj v pavilónoch, ktoré poskytnú pohodové zázemie pre prezentáciu najnovšieho vybavenia zo sveta cyklistiky s možnosťou si vybrané kúsky na mieste vyskúšať. Kto má radšej pohodičku s drinkom a dobrým jedlom, je srdečne pozvaný na hlavný stage ku Křižíkovej fontáne, kde budú prebiehať cestovateľské prednášky, rozhovory alebo napríklad diskusie na tému bezpečnosti a elektromobility.komentuje akciu, predseda predstavenstva Výstaviště Praha, a.s.Foto: Výstaviště PrahaUnikátne preteky vo freestyle na horskom bicykli Big Air Eliminator budú tohto roku jednou z hlavných adrenalínových atrakcií, v rámci ktorej budú jazdci súťažiť o stotisíc korún. Ide o jedinečný formát, keď budú proti sebe špičky českej aj európskej cyklistickej scény súťažiť vo dvojiciach. Na sobotňajšej kvalifikácii sa zúčastní 30 pozvaných jazdcov a každý bude mať dve jazdy, ktoré obe ohodnotí porota, ale jazdcovi sa počíta len tá lepšia.Cyklistický veľtrh je jedným z hlavných pilierov festivalu. Ide o miesto, kde sa stretávajú predajcovia a výrobcovia cyklistického vybavenia nielen so svojimi zákazníkmi, ale aj pre vzájomnú inšpiráciu medzi sebou. Na Prague Bike Feste sa môžete tešiť na desiatky vystavovateľov a stovky značiek – od renomovaných českých aj zahraničných značiek až po tie, ktoré sa na trhu ešte len udomácňujú.pozýva na akciu, ambasádor Prague Bike Festu. Workshopy budú prebiehať oba dni mimo exhibičných časov.V sobotu v podvečer prebehne na uzavretej trati na testovanie bicyklov Fixed Gear Race. Ide o preteky určené pre fanúšikov jazdy na bicykli s jedným prevodom, ktorí spolu budú pretekať na krátkom okruhu plnom zákrut, slalomov a ďalších prvkov, ktoré zaručujú, že sa jazdci nikdy nevzdialia ďaleko od seba, a diváci sa teda môžu tešiť na veľmi atraktívny zážitok plný zvratov.Trial zóna pod taktovkou Bike O’Clock – Damjana Siriškiho a Ondřeja Šenka – takisto nesmie chýbať. Trial je disciplína, keď sa jazdci v malých rýchlostiach snažia prekonávať umelo vytvorené prekážky a diváci môžu jazdcov sledovať pri skokoch na vysoké schody, zoskakovaní, skákaní po prednom alebo po zadnom kolese, najrôznejších otočkách a ďalších trikoch. Zóna sa skladá z rôznych pre trial vhodných prekážok, ako sú piknikové stoly alebo pyramídy.Festivalové vychádzky sú veľmi obľúbené. Spoločné vychádzky mimo areálu festivalu budú mať cieľ vždy opäť na Výstavišti a ani v tomto prípade nebude chýbať inštruktor. Pre zapojenie sa nie je žiadne obmedzenie, na akom bicykli môžu účastníci prísť. Vítaní sú všetci – na cestných aj napríklad horských bicykloch. Pretože to hlavné je stretnúť sa pri športe! Vychádzky zaistia partneri BIKES ON FILM, SKI & BIKE CENTRUM RADOTÍN a M1 PROJECT.Festival bude sprevádzať program na hlavnom stagi, ktorý sa bude skladať z cestovateľských prednášok, panelových diskusií, premietania videí, nutričného poradenstva a rozhovorov s profesionálmi. Hlavný stage bude umiestnený neďaleko Křižíkovej fontány a zaujímavých hostí bude vítať priebežne po celý deň počas celého víkendu.Tento ročník SAZKA GRAND BMX 2025 prebehne na Prague Bike Feste a návštevníci sa majú na čo tešiť! Dvojitá minirampa, v ktorej bude pretekať špička českej freestyle BMX komunity, a tiež svetový unikát – modulárny BMX pumptrack z upcyklovaných stieracích žrebov od Sazky. Na jeho vývoj a výrobu boli použité dve tony žrebov. Po teniskách Sazka Kickz, modulárnom nábytku a rePuku je pumptrack ďalším upcyklovaným produktom vytvoreným v rámci platformy reLosy. Sazka tak dáva starým výherným a nepredaným žrebom druhý život a vracia ich späť do hry. Navštívte obľúbený SAZKA pumptrack a vyskúšajte si jazdu na nových horských bicykloch Rock Machine – zadarmo!Viac k programu bude postupne odhalené pred samotnou akciou.Zóna sa rovnako ako v predošlých ročníkoch bude skladať z niekoľkých rôznych dráh s umelými prekážkami, na ktorých budú deti pod vedením skúsených inštruktorov môcť zdokonaľovať svoju zručnosť na bicykli.- Celá zóna bude poňatá ako výučbová MTB zóna pre deti s 30-minútovými časovými blokmi na výučbu, počas ktorej deti prejdú cez všetky stanovištia.- V zóne budú tri stanovištia s rôznymi typmi prekážok (miniskok; vyvýšeniny ako terénna nerovnosť a pod.).- Na každom stanovišti bude inštruktor z Trail-Guide, ktorý deti naučí, ako prekážku správne a bezpečne prekonať.- 30-minútové bloky sa budú začínať vždy na celú hodinu a o pol; prvý blok odštartuje o 10.30 hod.Aby to však deti naozaj bavilo, dostanú na začiatku kartičku, ktorú inštruktori vyplnia za každé stanovište a za splnenie všetkých stanovíšť dostanú medailu. Kartička zároveň poputuje do žrebovania o malé vecné ceny.Hľadáte pred sezónou nový bicykel? Veľtrh Prague Bike Fest vám ponúka jedinečnú príležitosť vyskúšať si najnovšie modely bicyklov. Či už sa obzeráte po novom cestnom biku a potrebujete zistiť správnu veľkosť, alebo si vyberáte horský bicykel a chcete si vyskúšať nové tlmenie, všetko nájdete na jednom mieste – v našej testovacej zóne. Pre všetkých testujúcich bude pripravených niekoľko uzavretých okruhov v rámci areálu Výstaviště, doplnených o možnosť vyraziť s testovacím bicyklom aj mimo areálu.doplňuje, programový riaditeľ Výstaviště Praha.Foto: Výstaviště Praha- Predstavenie najzaujímavejších cyklistických noviniek a doplnkov českých aj zahraničných značiek.- Zapožičanie a testovanie bicyklov všetkých kategórií vrátane elektrobicyklov.- Preteky Big Air show o prize money, kde budú jazdci lietať až 7 metrov nad zemou. V rámci pretekov predstavia svoje najlepšie kúsky české aj európske špičky v tejto disciplíne, ako Teodor Kováč, Jakub Vencl alebo Dan Miler a ďalší. Okrem súťaže a exhibícií prebehne aj autogramiáda jazdcov.- Pod vedením skúsených inštruktorov cyklistiky Trail-Guide bude pre deti v rámci detskej skills zóny prichystaná trať plná drobných prekážok a slalomov.- Zaujímavosťou bude Fixed Gear Race, teda preteky na bicykloch s jedným prevodom. Pretekári budú súperiť na krátkom okruhu plnom zákrut, slalomov a ďalších prvkov, ktoré zaručujú, že sa jazdci nikdy nevzdialia ďaleko od seba.: 26. a 27. 4. 2025/: 10.00 – 19.00 hod. sobota/10.00 – 18.00 hod. nedeľa: Bruselská cesta a open air (vchod zo Stromovky pri Maroldovej panoráme): 100 – 580 Kč/deti do 3 rokov zadarmo: TUČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY________________________________________