Tretí súboj Furyho s Wilderom bude 24. júla, duel s Joshuom sa odkladá

Las Vegas 21. mája (TASR) – Britský profesionálny boxer Tyson Fury a Američan Deontay Wilder absolvujú tretí vzájomný súboj 24. júla v Las Vegas. Strany sa dohodli veľmi rýchlo po tom, ako zápas nariadil nezávislý arbiter Daniel Weinstein. Znamená to odklad duelu medzi Furym a ďalším Britom Anthonym Joshuom o všetky štyri hlavné tituly v superťažkej hmotnostnej kategórii.



Ten bol naplánovaný na 14. augusta v Saudskej Arábii, ale do hry sa vrátil Wilder. Dvojica sa prvýkrát stretla v roku 2018, keď sa súboj skončil kontroverznou remízou. V odvete vo februári 2020 triumfoval Fury technickým knokautom v siedmom kole, získal opasok organizácie WBC a uštedril súperovi prvú prehru v profesionálnej kariére. Odvtedy sa ani jeden nepredstavil v ringu.



Zápas Joshua - Fury nateraz padol a verzia WBO preto zrejme nariadi prvému menovanému povinnú obhajobu proti jej prednostnému vyzývateľovi Oleksandrovi Usykovi z Ukrajiny. "Tyson Fury, celý svet vidí, aký si podvodník. Klamal si fanúšikom a zavádzal si ich. Využil si moje meno, aby si získal pozornosť, nie aby sa uskutočnil súboj," reagoval na twitteri na situáciu šampión WBA, IBF a WBO. Fury totiž nedávno na sociálnej sieti ohlásil konanie čisto britskej konfrontácie.



O všetky štyri hlavné tituly sa môže v superťažkej váhe bojovať po prvý raz v histórii. Predchádzajúcim nesporným šampiónom bol ďalší Brit Lennox Lewis v rokoch 1999 až 2000, vtedy však na tento post nebolo potrebné držať aj opasok WBO. Pokiaľ Joshua i Fury uspejú vo svojich najbližších vystúpeniach, mohli by si zmerať sily koncom tohto roka.