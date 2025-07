Tretí z TdF Lipowitz chce ísť do Rwandy: Nominácia by ma potešila

Berlín 29. júla (TASR) - Nemecký cyklista Florian Lipowitz na Tour de France prekvapil pri svojom debute tretím miestom v celkovej klasifikácii. Jazdec tímu Red Bull-Bora-Hansgrohe získal aj biely dres pre najlepšieho mladého jazdca a v tejto sezóne chce ešte uspieť aj na majstrovstvách sveta, ktoré sa koncom septembra pôjdu prvýkrát v Afrike.



Dvadsaťštyriročný Lipowitz verí, že sa do nemeckej nominácie na šampionát v Rwande dostane. „Bol by som nadšený. Majstrovstvá sveta sú vždy niečo špeciálne a myslím si, že každý nemecký jazdec je šťastný, keď je nominovaný a môže súťažiť za svoju krajinu,“ povedal v rozhovore pre agentúru DPA. Vlani v Zürichu štartoval na MS prvýkrát v kategórii elite. Ešte predtým by sa rád predstavil aj na domácich pretekoch Okolo Nemecka, ktoré sa prológom v Essene začnú 20. augusta. „Určite by som chcel, ale ešte som nad tým nerozmýšľal. Musím svoje plány prediskutovať so svojím tímom,“ dodal prvý Nemec na stupoňoch víťazov Tour de France od roku 2006.