TRETIA PREHRA: Slovan v Lige majstrov nebodoval ani s Gironou

Na snímke Cesar Blackman (uprostred) z ŠK Slovan Bratislava a Ladislav Krejčí z Girony bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale FC Girona - ŠK Slovan Bratislava v Girone v utorok 22. októbra 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

hlavná fáza Ligy majstrov 2024/25 - 3. kolo:



FC Girona - ŠK Slovan Bratislava 2:0 (1:0)



Góly: 42. Gutierrez, 73. Juanpe. Rozhodcovia: Fesnic - Avram, Cerei (všetci Rum.), ŽK: Frances - Tolič, Ignatenko, Barseghjan



Girona: Gazzaniga - Frances, Juanpe, Krejčí, Gutierrez - Martinez, Herrera, Martin (24. Miovski) - Van de Beek (83. Lopez), Danjuma - Stuani



Slovan: Takáč - Bajrič, Kašia, Wimmer - Blackman, Ignatenko (78. Marcelli), Savvidis (84. Gajdoš), Zuberu - Barseghjan, Tolič (84. Szöke) - Strelec (84. Metsoko)

Na snímke Cesar Blackman (uprostred) z ŠK Slovan Bratislava a Yangel Herrera z Girony bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale FC Girona - ŠK Slovan Bratislava v Girone v utorok 22. októbra 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

hlasy aktérov (Nova Sport):



Vladimír Weiss st., hlavný tréner Slovana: "S výkonom som viac-menej spokojný. Škoda, že sme dostali druhý gól, mal som v pláne iné striedanie. Dobre sme bránili počas celého zápasu s kvalitným súperom. Domáci mali zranených hráčov, čo bolo na ich hre vidno, ale ich hráč Danjuma urobil zápas. Kvalita bola v krídelnom priestore na ich strane. Dobre nás pressovali, z čoho sa nám ťažko vychádzalo. Potom sme to trochu zmenili, mali sme šance. Súper nemal vyloženú šancu, napriek tomu dvakrát skóroval a zaslúžene vyhral."



Dominik Takáč, brankár Slovana: "Je to bolestivé, boli sme o krôčik bližšie k nejakému bodu. Celý zápas sme bránili svedomito. Mám pocit, že sme mali problém, keď sme získali loptu. Potom súper udrel z ojedinelej akcie, čo je škoda. Takisto druhý gól padol po teči v priamom kope. Hodnotí sa to ťažko, ale nie je komu čo vytknúť, každý dal do toho maximum."

Girona 22. októbra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zaznamenali tretiu prehru v hlavnej fáze Ligy majstrov 2024/25. Po prehrách so Celticom Glasgow (1:5) a Manchestrom City (0:4) podľahli "belasí" v treťom kole ligovej fázy domácej Girone 0:2. Najbližšie ich čaká na domácej pôde 5. novembra Dinamo Záhreb.Španielsky zástupca od úvodu podľa očakávaní dominoval v hre s loptou. Slovan bránil v hlbokom bloku a v 42. minúte inkasoval po strele Miguela Gutierreza. Víťazstvo domácich potvrdil v 73. minúte z priameho kopu obranca Juanpe. V 88. minúte sa brankár hostí Dominik Takáč ešte blysol, keď zneškodnil pokutový kop domáceho kapitána Christhiana Stuaniho.Úradujúci slovenský majster sa v najprestížnejšej klubovej súťaži predstaví najbližšie 5. novembra doma proti Dinamu Záhreb. Následne privíta na Tehelnom poli 26. novembra AC Miláno. V tomto kalendárnom roku ho čaká aj duel na pôde Atletica Madrid (11. decembra). Budúci rok sa stretne doma s VfB Stuttgart (21. januára), o osem dní neskôr ho čaká súboj na ihrisku Bayernu Mníchov.Úvodná desaťminútovka sa niesla podľa očakávaní v držaní lopty Girony. Slovan sa sťahoval do bloku na vlastnú polovicu, ktorý v systéme s troma obrancami dopĺňali na krajoch aj Blackman a Zuberu. Prvé ohrozenie brány prišlo až v 26. minúte, keď zo strednej vzdialenosti napriahol domáci Gutierrez, ale jeho pokus mieril priamo do rukavíc Takáča. Domáci pokračovali v dominancii na lopte, po jej strate navyše robili Slovanu výrazné problémy vysokým pressingom. Ak sa aj slovenský zástupca zmocnil lopty, do pár sekúnd o ňu po tlaku súpera prišiel. Hostia mohli hroziť iba z brejkov a k prvému streleckému pokusu sa dostali v 39. minúte. Pohybom si loptu vypýtal na pravej strane Blackman, ale jeho strela mierila tesne nad brvno. V závere prvého polčasu práve Blackman prehral rýchlostný súboj na pravom kraji obrany a spätnú prihrávku Danjumu zúročil na otvárací gól Gutierrez - 1:0.Takáč mal prácu hneď po zmene strán, keď sa v pokutovom území dostal k zakončeniu Danjuma, ale strela mierila opäť do stredu brány. Brankár Slovana sa blysol v 53. minúte, keď vyškriabal gólovú hlavičku Miovského. Zlomový moment zápasu prišiel v 73. minúte, keď z priameho kopu poslal Gironu do dvojgólového vedenia Juanpe. Slovan potom ešte podržal Takáč, keď zlikvidoval pokutový kop kapitána Stuaniho. V závere ešte pohrozil Barseghjan, no zmenu skóre to už neprinieslo.