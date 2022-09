Bayern opäť remízoval, Müller: Musíme sa pozrieť do zrkadla

Berlín 11. septembra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov natiahli sériu bez víťazstva v nemeckej I. Bundeslige na tri zápasy. Obhajcovia titulu prišli o body v sobotňajšom zápase 6. kola so Stuttgartom v nadstavenom čase, keď hostia vyrovnali na 2:2 z jedenástky a pripravili Bayernu tretiu remízu v sérii. Skvelý debut na lavičke Lipska mal tréner Marco Rose.



Mníchovčania otvorili skóre v 36. minúte, keď sa prízemnou strelou presadil francúzsky tínedžer Mathys Tel a vo veku 17 rokov a 136 dní sa stal najmladším strelcom v klubovej histórii. Tel skóroval len vo svojom druhom zápase za Bayern a prekonal rekord Jamala Musialu, ktorý bol o 69 dní starší, keď pred dvoma rokmi strelil gól do siete Schalke.



Serhou Guirassy krátko po zmene strán vyrovnal, ale jeho gól zrušil VAR, pretože Joshua Kimmich bol faulovaný pri zakladaní akcie. V 57. minúte sa už hostia z vyrovnania tešili, keď Chris Führich úspešne zakončil rýchlu akciu. O tri minúty neskôr však Bayern opäť viedol. V šestnástke ukázal pokoj a rozvahu dnes 19-ročný Musiala a strelou k žrdi strelil svoj tretí gól v sezóne.



Bavori, mysliaci aj na utorňajší duel Ligy majstrov s Lewandovského Barcelonou, zahodili viacero šancí na dvojgólové vedenie a napokon prišiel trest. Po faule Matthijsa de Ligta ukázal rozhodca na biely bod a Guinejčan Guirassy v 92. minúte vyrovnal z jedenástky na konečných 2:2. Stuttgart ešte v tejto sezóne nevyhral, na konte má päť remíz a jednu prehru.



Trénera Bayernu Juliana Nagelsmanna trápila efektivita jeho tímu. “V druhom polčase sme mali tri obrovské šance, aby sme strelili tretí gól. Ak by sa nám to podarilo, bolo by po zápase,” povedal tréner Bavorov pre AFP. Jeho slová podčiarkol aj Thomas Müller. “Dnes som prvýkrát v tejto sezóne na nás nahnevaný. Nehrali sme dobre, ukázali sme málo. Musíme sa pozrieť do zrkadla,” povedal útočník majstra. Naopak brankár VfB Florian Müller sršal spokojnosťou. “Nevzdali sme sa, bojovali sme do poslednej minúty. Až do konca sme verili, že získame bod,” povedal.



V súboji účastníkov Ligy majstrov vyhralo Lipsko nad Borussiou Dortmund hladko 3:0. Úvodné dva góly dali maďarskí reprezentanti Willy Orbán a Dominik Szoboszlai, tretí pridal striedajúci stredopoliar z Mali Amadou Haidara. Duel bol špeciálny pre tréner Lipska Marca Roseho, ktorý v minulej sezóne viedol práve Dortmund.



Rose pritom prebral taktovku nad tímom len vo štvrtok, keď nahradil odvolaného Domenica Tedesca. “Posledné dva dni boli poriadne hektické. Som veľmi spokojný ako chlapci pristúpili k zápasu,” povedal Rose pre Sky.



Lipsko sa posunulo na desiate miesto, Dortmund klesol na štvrté. Na čele je stále Bayern, ale v nedeľu môžu majstra predbehnúť Freiburg aj Union Berlín.