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Tretie finále v NBA navštívi Trump, fanúšikov sa dotknú obmedzenia

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Útočník tímu San Antonio Spurs Victor Wembanyama odchádza z ihriska po uplynutí druhého polčasu 2. zápasu finále basketbalovej série NBA, zatiaľ čo rozohrávač tímu New York Knicks Landry Shamet (44), rozohrávač Josh Hart (3) a stredný útočník Mitchell Robinson (23) oslavujú v piatok 5. júna 2026 v San Antoniu. Foto: TASR/AP

Knicks zároveň upozornili, že v Madison Square Garden nebude možné uschovať predmety, ktorých vnesenie do arény je zakázané.

Autor TASR
New York 7. júna (TASR) - Vedenie basketbalového klubu New York Knicks vyzvalo fanúšikov, aby si na tretí zápas finále NBA priniesli čo najmenej osobných vecí a do Madison Square Garden dorazili najmenej dve hodiny pred úvodným rozskokom. Dôvodom sú sprísnené bezpečnostné opatrenia v súvislosti s účasťou amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Klub v sobotu oznámil, že počas stretnutia bude platiť prísny zákaz vstupu s taškami. Diváci zároveň absolvujú bezpečnostné kontroly podobné tým na letiskách. Zápas sa má začať v pondelok, krátko po 20.40 h miestneho času. Trump je dlhoročný fanúšik Knicks a v piatok potvrdil, že sa zúčastní na prvom zápase finále NBA v New Yorku od roku 1999. Počas svojho druhého funkčného obdobia už navštívil viacero významných športových podujatí vrátane Super Bowlu 2025, pretekov Daytona 500 a Ryder Cupu.

Knicks zároveň upozornili, že v Madison Square Garden nebude možné uschovať predmety, ktorých vnesenie do arény je zakázané. Ich zoznam zverejnila americká tajná služba na svojej webovej stránke. Informácie priniesla agentúra AP.
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