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Tretie finále v NBA navštívi Trump, fanúšikov sa dotknú obmedzenia
Knicks zároveň upozornili, že v Madison Square Garden nebude možné uschovať predmety, ktorých vnesenie do arény je zakázané.
Autor TASR
New York 7. júna (TASR) - Vedenie basketbalového klubu New York Knicks vyzvalo fanúšikov, aby si na tretí zápas finále NBA priniesli čo najmenej osobných vecí a do Madison Square Garden dorazili najmenej dve hodiny pred úvodným rozskokom. Dôvodom sú sprísnené bezpečnostné opatrenia v súvislosti s účasťou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Klub v sobotu oznámil, že počas stretnutia bude platiť prísny zákaz vstupu s taškami. Diváci zároveň absolvujú bezpečnostné kontroly podobné tým na letiskách. Zápas sa má začať v pondelok, krátko po 20.40 h miestneho času. Trump je dlhoročný fanúšik Knicks a v piatok potvrdil, že sa zúčastní na prvom zápase finále NBA v New Yorku od roku 1999. Počas svojho druhého funkčného obdobia už navštívil viacero významných športových podujatí vrátane Super Bowlu 2025, pretekov Daytona 500 a Ryder Cupu.
Knicks zároveň upozornili, že v Madison Square Garden nebude možné uschovať predmety, ktorých vnesenie do arény je zakázané. Ich zoznam zverejnila americká tajná služba na svojej webovej stránke. Informácie priniesla agentúra AP.
Klub v sobotu oznámil, že počas stretnutia bude platiť prísny zákaz vstupu s taškami. Diváci zároveň absolvujú bezpečnostné kontroly podobné tým na letiskách. Zápas sa má začať v pondelok, krátko po 20.40 h miestneho času. Trump je dlhoročný fanúšik Knicks a v piatok potvrdil, že sa zúčastní na prvom zápase finále NBA v New Yorku od roku 1999. Počas svojho druhého funkčného obdobia už navštívil viacero významných športových podujatí vrátane Super Bowlu 2025, pretekov Daytona 500 a Ryder Cupu.
Knicks zároveň upozornili, že v Madison Square Garden nebude možné uschovať predmety, ktorých vnesenie do arény je zakázané. Ich zoznam zverejnila americká tajná služba na svojej webovej stránke. Informácie priniesla agentúra AP.