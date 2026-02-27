< sekcia Šport
Tretie víťazstvo za sebou: Michalovce zdolali Banskú Bystricu 3:2
Víťazný gól Dukly strelil Jake Virtanen, ktorý v 53. minúte prepálil Eugena Rabčana strelou k pravej žŕdke a zlomil nerozhodný stav 2:2.
Autor TASR
Michalovce 27. februára (TASR) - Hokejisti Dukly Michalovce zdolali v 51. kole Tipsport ligy na domácom ľade Banskú Bystricu 3:2. Potvrdili tak zlepšenú formu, pripísali si tretie víťazstvo za sebou a rovnako ako Zvolen si zabezpečili miestenku v kvalifikácii o postup do play off. Jedenásty Trenčín ich už nemôže ohroziť a definitívne bude hrať baráž o zotrvanie v najvyššej súťaži.
„Barani“ dokázali dvakrát odpovedať na vedúci gól domácich, ale napokon ťahali za kratší koniec. Víťazný gól Dukly strelil Jake Virtanen, ktorý v 53. minúte prepálil Eugena Rabčana strelou k pravej žŕdke a zlomil nerozhodný stav 2:2. Hosťom sa nepodarilo vyrovnať ani v záverečnej power play bez brankára. Bystričania majú vďaka zaváhaniu Spišskej Novej Vsi so Zvolenom (2:4) istotu prvej šestky.
„Barani“ dokázali dvakrát odpovedať na vedúci gól domácich, ale napokon ťahali za kratší koniec. Víťazný gól Dukly strelil Jake Virtanen, ktorý v 53. minúte prepálil Eugena Rabčana strelou k pravej žŕdke a zlomil nerozhodný stav 2:2. Hosťom sa nepodarilo vyrovnať ani v záverečnej power play bez brankára. Bystričania majú vďaka zaváhaniu Spišskej Novej Vsi so Zvolenom (2:4) istotu prvej šestky.
Tipsport liga - 51. kolo:
HK Dukla Michalovce - HC MONACObet Banská Bystrica 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 18. Fominych, 38. A. Varga (Safaralejev, Lichanec), 53. Virtanen (J. Martel) - 24. Myklucha (Faith, Galipeau), 42. Lee (Lucas, Turnbull). Rozhodovali: Kocúr, Snášel ml. - Stanzel, Stašš, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1297 divákov.
HK Dukla Michalovce: Glosár - Bindulis, Meliško, Serrti, J. Marcinko, Stripai, Kubka, Stahoň, Rimko - Virtanen, Roy, J. Martel - Spodniak, Kytnár, Matta - Fominych, Šmida, Bartánus - Safaralejev, Lichanec, A. Varga
HC MONACObet Banská Bystrica: Rabčan - Galipeau, Lucas, D. Stránský, Lee, Michalčin, Česánek, Laurenčík - R. Faith, Myklucha, Turnbull - Šoltés, M. Valach, Kukuča - Kabáč, Dunkley, Jasenec - Tomka, Ondrušek, Buc
