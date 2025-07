Tretiu etapu Gira vyhrala Wiebesová, Chladoňová na 73. mieste

výsledky 3. etapy Giro d´Italia (Vezza d'Oglio - Trento, 122 km):



1. Lorena Wiebesová (Hol./SD Worx) 2:59:07 h, 2. Josie Nelsonová (V.Brit./Picnic PostNL), 3. Lotte Kopecká (Belg./SD Worx), ..., 73. Viktória CHLADOŇOVÁ (SR/Visma-Lease a Bike), 83. Nora JENČUŠOVÁ (SR/BePink-Imatra) všetky rovnaký čas







celkové poradie po 3. etape:



1. Anna Hendersonová (V.Brit./Lidl-Trek) 5:41:10 h, 2. Marlen Reusserová (Švaj./Movistar) +13 s, 3. Elisa Longová Borghiniová (Tal./SAE Team ADQ) +31, ..., 17. CHLADOŇOVÁ +1:30, 134. JENČUŠOVÁ +15:56

Trento 8. júla (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová z tímu Visma - Lease a bike obsadila 73. miesto v utorkovej 3. etape pretekov Giro d´Italia. Do cieľa 122 km dlhej trasy z Vezza d'Oglio do Trenta prišla v rovnakom čase 2:59:07 hodiny ako holandská víťazka Lorena Wiebesová (SD Worx), ktorá sa presadila v hromadnom špurte.Druhá finišovala Britka Josie Nelsonová (Picnic PostNL) a na tretej priečke skončila Belgičanka Lotte Kopecká (SD Worx). Druhá slovenská zástupkyňa Nora Jenčušová z tímu BePink-Imatra-Bongioanni obsadila 83. pozíciu taktiež v rovnakom čase ako víťazka.Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo. Prvá je Anna Hendersonová z Veľkej Británie (Lidl-Trek) s časom 5:41:10 hodiny, druhá Marlen Reusserová zo Švajčiarska (Movistar) na ňu stráca trinásť sekúnd, tretia Elisa Longová Borghiniová z Talianska (SAE Team ADQ) má manko 31 s. Chladoňová si udržala 17. miesto so stratou 1:30 minúty, Jenčušová figuruje na 134. pozícii (+15:56 min).V stredu je na programe 142 km dlhá horská etapa z Castella Tesino s cieľovým stúpaním do Pianezze (1. kat., 10,9 km, 7,4 percenta).