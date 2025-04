Treťoligový Bielefeld vyradil obhajcu, je vo finále Nemeckého pohára

semifinále Nemeckého pohára /na jeden zápas/:



Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen 2:1 (2:1)



Góly: 20. Wörl, 45.+3. Grosser - 17. Tah



Berlín 2. apríla (TASR) - Futbalisti Arminie Bielefeld sa senzačne prebojovali do finále Nemeckého pohára. Treťoligista v semifinále prekvapujúco vyradil obhajcu trofeje a úradujúceho bundesligového majstra Bayer Leverkusen, ktorého v utorok zdolal na domácej pôde 2:1. Finálovým súperom Arminie bude úspešnejší zo stredajšieho duelu Stuttgart - Lipsko.Leverkusen bol v úvode aktívnejší a po štvrťhodine hry sa ujal vedenia zásluhou Jonathana Taha. Bielefeld však nezložil zbrane, bleskovo vyrovnal gólom Mariusa Wörla a tesne pred prestávkou ho poslal do vedenia Maximilian Grosser. Domáci dokázali v druhom polčase ubrániť tesný náskok a po záverečnom hvizde sa mohli tešiť z postupu - premiérového v histórii klubu. Leverkusen sa stal už štvrtým tímom z najvyššej nemeckej súťaže, ktorý Arminia vyradila na ceste do finále, predtým prešla cez Union Berlín, Freiburg a Werder Brémy.