Trevisanová verí, že Talianky rozhodnú v Bratislave už vo dvojhrách

Bratislava 11. apríla (TASR) - Talianska tenistka Martina Trevisanová chce v kvalifikačnom dueli Pohára Billie-Jean Kingovej proti Slovensku potvrdiť pozíciu tímovej jednotky. V rozhovore pre TASR zdôraznila, že reprezentovať svoju krajinu v tímových súťažiach je pre ňu veľká čeať.



Svetová dvadsiatka verí, že Talianky na harde v bratislavskom NTC 14.-15. apríla zvíťazia a o svojom triumfe rozhodnú už vo dvojhrách. "Dúfam, že uspejeme v singloch a nebude musieť rozhodnúť záverečná štvorhra. V Bratislave nie som prvýkrát, štartovala som tu v minulosti už na turnajoch ITF. Celý komplex v NTC je veľmi útulný. Hotel je pohodlný, nachádza sa v tesnej blízkosti kurtov a spokojné sme aj so stravou," zdôraznila Trevisanová.



Najlepšie výsledky dosiahla na antuke, no postupne sa presadzuje aj na harde, čo potvrdila postupom do štvrťfinále prestížneho turnaja WTA v Miami. "Povrch v Bratislave mi vyhovuje. Postup do štvrťfinále v Miami mi určite dodal sebavedomie. Bola to pre mňa skvelá skúsenosť, na kurte som zažila veľa zábavy. Dúfam, že v Bratislave nadviažem na kvalitné výkony z Floridy."



Talianska reprezentácia je pre ňu extra motivácia. "Som hrdá, že v Bratislave môžem opäť reprezentovať svoju krajinu. Vždy je skvelé, keď mám na sebe taliansky dres a bojujem s ďalšími dievčatami v tíme o postup na finálový turnaj. Naše zápasy bude v Taliansku sledovať množstvo detí a chceme ich potešiť víťazstvom."



Slovenské hráčky na čele s tímovou jednotkou Annou Karolínou Schmiedlovou dobre pozná. "Slovensko malo v tímových súťažiach vždy skvelé hráčky, či už to boli Daniela Hantuchová alebo Dominika Cibulková. Aj teraz má silný tím. So Schmiedlovou som v januári prehrala na Australian Open. V Melbourne bola v pozícii kvalifikantky a odohrala veľmi dobrý zápas. Slovenky budú tvrdý oriešok, no sme pripravené."