Tri anglické tímy o malý zázrak, nórsky môže pokračovať
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Ani jeden zo šiestich anglických tímov vo futbalovej Lige majstrov v úvodných dueloch osemfinále nezvíťazil. Až tri idú do odviet s trojgólovým mankom, medzi nimi aj Tottenham, ktorý privíta Atletico Madrid s Dávidom Hanckom. V prvom osemfinále triumfoval rozdielom triedy aj FK Bodö/Glimt, ktorý môže v Portugalsku spečatiť vyrovnanie štvrťfinálového nórskeho maxima, ktoré doposiaľ drží iba Rosenborg Trondheim zo sezóny 1996/97.
Program osemfinálových odviet otvorí v utorok 17. marca o 18.45 h duel v Lisabone, kde sa domáci Sporting pokúsi zmazať trojgólové manko proti senzácii z Nórska. Bodö na domácej pôde vyhralo 3:0 a v LM ťahá sériu piatich víťazstiev, v rámci ktorej zdolalo aj Manchester City, Atletico Madrid a dvakrát Inter. Sporting vyhral všetky svoje tri doterajšie zápasy na domácom trávniku proti nórskym súperom, a to bez inkasovaného gólu. V prebiehajúcom ročníku LM zvíťazil vo všetkých štyroch domácich vystúpeniach. Domáci si budú musieť dať pozor na dánskeho útočníka hostí Kaspera Högha, ktorý strelil päť gólov v predošlých piatich vystúpeniach v LM.
Ďalšie tri utorkové stretnutia majú naplánovaný úvodný výkop na 21.00 h. Trojgólové manko by rada zmazala aj londýnska Chelsea, ktorá sľubne rozohraný zápas v Paríži prehrala 2:5. Na Stamford Bridge proti francúzskym súperom prehrala v pohárovej Európe iba jeden z jedenástich duelov, no PSG uspelo vo všetkých štyroch dvojzápasoch, v ktorých mali po úvodnom meraní síl na domácej pôde náskok aspoň troch gólov. Stredopoliar úradujúceho šampióna LM Vitinha strelil päť gólov v uplynulých troch zápasoch proti anglickým súperom. „Chceme byť konkurencieschopní v Premier League aj v Lige majstrov a v utorok nás čaká ďalší veľký zápas, ktorý bude špeciálny. Bude to náročná výzva, ale dáme do toho všetko, takže sa potrebujeme preniesť cez uplynulý duel a sústrediť sa na ďalšie veľké výzvy, počínajú PSG,“ citoval web Chelsea slová obrancu Trevoha Chalobaha po sobotnej prehre 0:1 s Newcastlom v anglickej lige.
Ďalším anglickým tímom, ktorý sa v utorok pokúsi o malý zázrak, je Manchester City. Zverenci Pepa Guardiolu si takisto zo štadióna súpera odniesli trojgólovú stratu, keď sa v Madride o všetky góly Realu postaral Federico Valverde. „Musíme sa o to pokúsiť. Čo môžeme stratiť? Madrid nikdy neotočil skóre 0:3, a to má v Lige majstrov 15 titulov. Takže samozrejme, je to náročný výsledok. V prvom zápase sme mali päť alebo šesť hráčov v pokutovom území, aby sme dali gól. Nežiadame od nich, aby prešli cez piatich hráčov a skórovali, ale nepremenili sme jednoduché situácie v šestnástke a aj v defenzíve,“ povedal Guardiola podľa webu „citizens“ pred odvetou súboja, ktorý priniesla vyraďovacia fáza LM piatu sezónu za sebou. Krídelnik Realu Vinicius sa vo veku 25 rokov a 248 dní môže stať najmladším hráčom, ktorý dosiahne 80 štartov v hlavnej fáze LM, čím by prekonal rekord spoluhráča Kyliana Mbappeho, ktorý túto métu dosiahol vo veku 26 rokov a 33 dní. Spolu s Mbappem sa po zranení vrátil na súpisku „bieleho baletu“ Jude Bellingham.
Spomedzi anglických zástupcov je v najlepšej pozícii pred odvetou Arsenal, ktorý ovládol ligovú fázu bez straty bodu a vedie tabuľku Premier League. Remízu 1:1 na pôde Bayeru Leverkusen zachránil v 89. minúte z penalty Kai Havertz, ktorý v minulosti obliekal aj dres „farmaceutov“. Havertz má v milionárskej súťaži výbornú formu, veď skóroval v piatich z predošlých šiestich zápasov. Remízu 1:1 uhral minulý týždeň aj ďalší anglický klub, Newcastle United, ktorý ale na úvod stredajšieho programu o 18.45 h nebude v Barcelone favorit. Na štadióne „strák“ vyrovnal v 6. minúte nadstaveného času druhého polčasu Lamine Yamal, ktorému chýba jediný presný zásah, aby zrovnal Mbappeho rekord v počte strelených gólov (10) pred dovŕšením 19 rokov.
Zvyšné tri odvety prídu na rad v stredu o 21.00 h. Bayern privíta Atalantu Bergamo s komfortným vedením 6:1, no bude musieť riešiť problémy na brankárskom poste. Je možné, že medzi tri tyče sa bude musieť postaviť 16-ročný Leonard Prescott, pretože Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich a Leon Klanac sú zranení. Podľa agentúry DPA by z tejto štvorice teoreticky mohol nastúpiť Urbig.
Spomedzi anglických tímov, ktoré minulý týždeň prehrali, je na tom najlepšie Liverpool, keďže v Istanbule podľahol Galatasarayu iba 0:1. Trojicu ostrovných mužstiev s trojgólovým mankom uzatvára Tottenham, ktorý prehral v Madride 2:5 a v stredu privíta Atletico aj so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom v Londýne.
Liga majstrov - osemfinále - odvety:
utorok 17. marca:
18.45 Sporting Lisabon - FK Bodö/Glimt /prvý zápas: 0:3, rozhodcovia: Schärer - Erni, Küng (všetci Švajč.)/
21.00 FC Arsenal - Bayer Leverkusen /prvý zápas: 1:1, rozhodcovia: Makkelie - Steegstra, De Vries (všetci Hol.)/
21.00 FC Chelsea - Paríž St. Germain /prvý zápas: 2:5, rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.)/
21.00 Manchester City - Real Madrid /prvý zápas: 0:3, rozhodcovia: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.)/
streda 18. marca:
18.45 FC Barcelona - Newcastle United /prvý zápas: 1:1, rozhodcovia: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.)/
21.00 Bayern Mníchov - Atalanta Bergamo /prvý zápas: 6:1, rozhodcovia: Bastien - Zakrani, Berthomieu (všetci Fr.)/
21.00 FC Liverpool - Galatasaray Istanbul /prvý zápas: 0:1, rozhodcovia: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik (všetci Poľ.)/
21.00 Tottenham Hotspur - Atletico Madrid /prvý zápas: 2:5, rozhodcovia: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.)/
termíny LM 2025/26:
osemfinále - odvety: 17., 18. marca
štvrťfinále: 7., 8. a 14., 15. apríla
semifinále: 28., 29. apríla a 5., 6. mája
finále: 30. mája (Budapešť)
