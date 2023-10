Tri body z Luxemburska priblížia k ME, Pekarík: Hrajú rýchlo

kvalifikácia ME 2024, 8. kolo /pondelok 16. októbra o 20.45 h/:



J-skupina:



Luxemburg



Luxembursko - SLOVENSKO /rozhodcovia: Jose Maria Sanchez - Pau Cebrian Devis, Inigo Prieto (všetci Šp.)/



predpokladaná zostava SR: Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda - Suslov, Polievka, Bénes



ďalší program:



Zenica



20.45 Bosna a Hercegovina - Portugalsko /rozhodca: Meler (Tur.)/





Reykjavík



20.45 Island - Lichtenštajnsko /rozhodca: Bitigen (Tur.)/





tabuľka:



1. Portugalsko 7 7 0 0 27:2 21*



2. SLOVENSKO 7 4 1 2 10:5 13



3. Luxembursko 7 3 2 2 8:17 11



4. Bosna a Hercegovina 7 3 0 4 7:9 9



5. Island 7 2 1 4 11:10 7



6. Lichtenštajnsko 7 0 0 7 1:21 0



* - postup na ME

Luxemburg 15. októbra (TASR) - Napriek piatkovej prehre 2:3 s Portugalskom majú slovenskí futbalisti postup na ME 2024 vo vlastných rukách. Keď v pondelok zvíťazia v ôsmom kvalifikačnom vystúpení na pôde priameho konkurenta v boji o druhé miesto v tabuľke J-skupiny Luxemburska, vzdialia sa mu pred záverečným asociačným termínom na rozdiel piatich bodov. V hre ich pritom zostane už len šesť a tak by Slovákom za predpokladu, že Bosna a Hercegovina nezdolá Portugalsko, stačilo v novembri ukoristiť v dvoch zápasoch už len bod a možno ani ten nie.Zverenci Francesca Calzonu musia hodiť za hlavu duel v Porte, v ktorom prehrali s favorizovaným Portugalskom o gól. Zlepšený výkon v druhom polčase by však pre nich mohol byť vodítko, ako sa prezentovať v Luxemburgu. "" povedal pre TASR obranca Peter Pekarík.Mužstvo v sobotu popoludní absolvovalo dvojhodinový letecký presun z Porta do Luxemburgu. Doobeda mali hráči vyťažení v zápase regeneračný tréning, náhradníci z Porta trénovali normálne. Seriózna príprava na ďalšieho súpera sa začala až v nedeľu, keďže na hotel v Luxemburgu dorazila výprava až vo večerných hodinách. "" uviedol 36-ročný obranca berlínskej Herthy pre TASR.Podcenenie Luxemburska by sa naozaj nemuselo vyplatiť. So súperom z Beneluxu, ktorý sa v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) nachádza o 37 miest nižšie, Slováci v úplne prvom zápase tohto kvalifikačného cyklu remizovali v Trnave 0:0. Staršieho dáta je prípravný zápas z februára 2011, v ktorom sa v luxemburskom hmlovom opare zrodilo víťazstvo domácich 2:1. Pravda, v iných štyroch zápasoch už Slováci dokázali tohto súpera prevýšiť. Pamätný je triumf 4:2, ktorým spečatili postup na ME 2016 vo Francúzsku. "" vymenoval Pekarík silné stránky súpera.Zápas Luxembursko - Slovensko má na Stade de Luxembourg (kapacita 9385 miest) úvodný výkop v pondelok o 20.45 h a v priamom prenose ho odvysiela RTVS. Rozhodcovia sú zo Španielska na čele s hlavným Josem Mariom Sanchezom.V ďalšom stretnutí J-skupiny nastúpi už jej istý víťaz Portugalsko v Zenici proti Bosne a Hercegovine a môže si pripísať ôsmy triumf za sebou. Domácich udrží v hre o postup iba víťazstvo. Island hostí v Reykjavíku reprezentáciu Lichtenštajnska, ktorá je so siedmimi prehrami a skóre 1:21 beznádejne na chvoste tabuľky "".