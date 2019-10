Tri kovy zo svetových armádnych hier považuje Dukla za slušný výsledok

Banská Bystrica (TASR) - Slovenská výprava športovcov sa z Armádnych svetových hier CISM 2019 z Číny vrátila domov s tromi cennými kovmi. Vo Wu-chane ich počas uplynulého týždňa získali traja atléti. V hode kladivom vybojovala striebornú medailu Martina Hrašnová, v trojskoku sa môhol tešiť takisto zo striebra Tomáš Vezselka a z bronzu v chôdzi na 20 km Miroslav Úradník.



Slovensko malo na svetových armádnych hrách zastúpenie z troch vojenských útvarov - VŠC Dukla Banská Bystrica, 5. pluku špeciálneho určenia a Vrtuľníkového krídla Prešov. Celkovo sa predstavilo dvanásť slovenských športovcov. "Úroveň týchto hier bola veľmi vysoká. Silné európske a svetové krajiny tam vyslali po tristo športovcov. Celkovo sa na armádnych hrách predstavilo 109 krajín, súťažilo 9500 športovcov v 27 športoch a v 331 disciplínach. Okrem našich troch medailistov sa nestratili ani ďalší pretekári. Vysoká úroveň bola najmä v plaveckých disciplínach. Tomáš Klobučník trikrát postúpil do finále, plával lepšie ako na majstrovstvách sveta, ale na medailu v silnej konkurencii žiaľ nesiahal. Parašutistovi Tomášovi Marcinkovi ako radovému profesionálnemu vojakovi z Vrtuľníkového krídla Prešov ušla medaila len o jeden centimeter, napokon skončil piaty. Naša výprava patrila medzi najmenšie, mala 21 členov, z toho iba 12 bolo športovcov. Nestratili sme sa, dosiahli sme slušné výsledky,“ uviedol na stredajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici vedúci výpravy a zároveň riaditeľ Odboru riadenia športov vo VŠC Dukla Pavol Kobela.



Zároveň dodal, že kompliment slovenskej výprave zložili napríklad Švédi, ktorí vyslali na svetové armádne hry 80 športovcov a získali len jednu medailu, avšak na druhej strane Poliaci rátajú medaily na desiatky, keďže sa v početnosti športovcov zaradili medzi najsilnejšie krajiny sveta.



Najhodnotnejší výsledok na tomto podujatí dosiahol trojskokan Tomáš Vezelka. Prvýkrát v kariére prekonal hranicu sedemnástich metrov a výkonom 17,09 m si vytvoril osobný rekord, pričom za olympijským limitom zaostal iba o 5 cm. "Medaila je pre mňa prekvapením, pretože deň pred pretekmi som mal veľké žalúdočné problémy, zvracal som z otrávenej stravy. Iba vďaka lekárovi som mohol skákať. Pomohli mi aj fyzioterapeuti, pretože päť dní pred odchodom do Číny som pociťoval bolesti na zadnom stehennom svale. Preto som vynechal diaľku a sústredil sa iba na trojskok. Organizácia v Číne bola na skvelej úrovni, sú sto rokov pred nami, nemám im čo vytknúť. Viac ako medaila ma teší samotný výkon, pretože som konečne prekonal magickú hranicu sedemnástich metrov. Verím, že sa v budúcom roku ešte posuniem," opísal úspešné okamihy Tomáš Veszelka.



Rovnako striebornú medailu získala v Čine aj kladivárka z VŠC Dukla Banská Bystrica Martina Hrašnová. "Pre mňa boli svetové armádne hry obrovským zážitkom. Vidieť armády toľkých krajín za mierových okolností bolo niečo nádherné. Ja som mala česť niesť vlajku na otváracom i záverečnom ceremoniáli, čo bolo pre mňa veľkým zážitkom. Čína toto podujatie vynikajúco zorganizovala," uviedla 36-ročná Banskobystričanka, ktorá sa presadila v silnej konkurencii, pričom v medailu ani nedúfala. "Svoje možnosti som odhadovala na 4. až 9. miesto. V kladivárskej súťaži sa totiž predstavili viaceré finalistky z MS a jedna medailistka. V ten deň náš však zastihol prudký dážď, mali sme zlé podmienky. Kruh bol šmykľavý a ja som mala i šťastie, že za týchto okolností som to zvládla lepšie ako súperky. S danými podmienkami každý zápasil, takže so súťažou i prevedením hodov som veľmi spokojná. Musím vyzdvihnúť aj súdržnosť tímu, povzbudzovali sme sa navzájom, čo pre mňa osobne veľa znamenalo," Martina Hrašnová.



Prekvapením bol aj zisk bronzovej medaily chodca Martina Úradníka. Na 20km trati dokráčal do cieľa štvrtý, no po diskvalifikácii Brazílčana Caia Bonfima sa mohol pretekár banskobystrickej Dukly tešiť z bronzovej medaily. Na stredajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici uviedol: "V Číne som bol tretíkrát, na tomto podujatí prvýkrát. Vedel som do čoho idem, nebol som nováčikom. Aklimatizácia prebehla veľmi dobre a hoci som nevycestoval do Wu-chanu s mojim trénerom, oporou mi boli skvelí fyzioterapeuti. Išiel som si schuti zasúťažiť. Boli to moje posledné preteky sezóny, takže som dal do toho maximum. Nemali sme žiadne očakávanie a nakoniec je z toho tretie miesto, za čo som veľmi rád. Chcem poďakovať celému tímu. Povzbudzovali sme sa navzájom, čo mi naozaj veľmi pomohlo."



Všetci medailisti z Armádnych svetových hier CISM 2019 si po týchto výsledkoch prilepšia na platoch. Podľa platnej smernice Ministerstva obrany SR sa Miroslavovi Úradníkovi zdvihne mzda za tretie miesto o päť percent, Martine Hrašnovej a Tomášovi Veszelkovi za druhé miesto až o desať percent. Ďalšie odmeny ich čakajú pri vyhlasovaní najlepších slovenských armádnych športovcov za rok 2019.