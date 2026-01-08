< sekcia Šport
Tri Slovenky do stíhačky a aj s bodmi, šprint vyhrala E. Öbergová
Dvadsaťšesťročná Elvira Öbergová si pripísala na konto jedenáste individuálne víťazstvo v SP v kariére a prvé po takmer roku.
Oberhof 8. januára (TASR) - Švédska biatlonistka Elvira Öbergová zvíťazila vo štvrtkovom šprinte 4. kola Svetového pohára. V nemeckom Oberhofe trafila všetkých desať terčov a cieľ preťala v čase 22:00,6 minút. Druhá skončila so stratou 21,1 sekundy Fínka Suvi Minkkinenová a tretia bola Julie Simonová z Francúzska (+23,6 s). Z kvarteta Sloveniek skončila najvyššie na 20. mieste Anastasia Kuzminová, ktorá minula jeden terč a stratila 1:23,5 minúty.
Dvadsaťšesťročná Elvira Öbergová si pripísala na konto jedenáste individuálne víťazstvo v SP v kariére a prvé po takmer roku. Naposledy triumfovala vlani 19. januára v Ruhpoldingu v pretekoch s hromadným štartom. Štvrtkový šprint zvládla expresne a čisto na strelnici a zaradila sa na čelo s náskokom 23 sekúnd pred dovtedajšou líderkou Simonovou.
Z ďalší súperiek sa k nej priblížila bližšie už len Minkinenová, čisto zastrieľala aj štvrtá Maren Kirkeeideová, no v cieli mala vyše polminútové manko.
Šprint v Oberhofe vyšiel po slovenských reprezentantoch aj ich kolegyniam, keďže sa až tri z nich dostali na body. Okrem 20. Kuzminovej sa prebojovali do najlepšej štyridsiatky aj sestry Mária (34.) a Zuzana Remeňové (37.). „Dalo sa strieľať aj lepšie, ale na toto počasie a podmienky ma potešila aj tá nula zo stojky. Časovo to bolo dlhšie, ale podržala som si tú poslednú ranu. Čo sa týka behu, musím pochváliť servis. Lyže išli slušne a dalo sa bojovať a držať s ostatnými súperkami,“ uviedla trojnásobná olympijská víťazka v rozhovore pre STVR. Kuzminová minula jeden terč na ležke, stojku vybielila, ak by sa vyhla trestnému okruhu, mohla skončiť v najlepšej desiatke. Dvadsiate miesto je jej najlepšie v SP od posledného návratu ku kariére.
Jednu chybu spravila aj Mária Remeňová, ktorá finišovala so stratou 1:53,9 min na víťazku a bodovala prvýkrát v kariére. Jej sestra Zuzana sklopila všetkých desať terčov, no v závere spomalila a skončila o necelých sedem sekúnd. „Dnešný Oberhof som nespoznala, jednak tu bolo bezvetrie a takto zasnežený som ho tiež nevidela. Som rada, že som konečne pretavila to, čo predvádzam v tréningu. V závere mi trochu odišli sily, keďže som sa potiahla len v prvom kole, ďalšie som si musela odtiahnuť sama. Som šťastná, že som sa konečne dostala do stíhačky a aj, že tam budem aj so sestrou,“ uviedla pre STVR.
Štvrtá Slovenka na štarte Júlia Machyniaková trafila všetky terče, no výrazne zaostala na trati a skončila až na 90. mieste (+4:41,7). Paulína Bátovská Fialková a Ema Kapustová štvrté kolo v Oberhofe vynechali.
4. kolo SP v Oberhofe - šprint žien na 7,5 km:
1. Elvira Öbergová (Švéd.) 22:00,6 min (0), 2. Suvi Minkkinenová (Fín.) +21,2 s (0), 3. Julie Simonová (Fr.) +23,6 s (0), 4. Maren Kirkeeide (Nór.) +33,7 (0), 5. Franziska Preussová +47,1 (1), 6. Janina Hettichová-Walzová (obe Nem.) +49,5 (1), 7. Lou Jeanmonnotová (Fr.) +54,9 (1), 8. Anna Magnussonová (Švéd.) +59,9 (1), 9. Ocean Michelonová (Fr.) +1:01,5, 10. Anna-Karin Heijdenbergová (Švéd.) +1:03,8 (1), ... 20. Anastasia KUZMINOVÁ +1:23,5 (1), 34. Mária REMEŇOVÁ +1:53,9 (1), 37. Zuzana REMEŇOVÁ +2:00,6 (0), 90. Júlia MACHYNIAKOVÁ (všetky SR) +4:41,7 (0)
poradie SP (9 z 21):
1. Jeanmonnotová 522 b, 2. Kirkeeidová 468, 3. Minkkinenová 428, 4. Magnussonová 400, 5. Dorothe Wiererová (Tal.) 363, 6. E. Öbergová 330, ... 27. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ (SR) 125, 63. KUZMINOVÁ 21, 74. M. REMEŇOVÁ 7, 77. Z. REMEŇOVÁ 4
poradie šprintu (4 zo 7):
1. Jeanmonnotová 236 b, 2. Minkkinenová 210, 3. Kirkeeidová 205, 4. Magnussonová 180, 5. E. Öbergová 163, 6. Hanna Öbergová (Švéd.) 148, ... 27. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 57, 52. KUZMINOVÁ 21, 65. M. REMEŇOVÁ 7, 69. Z. REMEŇOVÁ 4
