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Tri Slovenky postúpili do finále skeetu, najvyššie bola Hocková
Kvalifikáciu vyhrala Číňanka Ťiang I-tching so 123 bodmi.
Autor TASR
Chang-čou 23. júla (TASR) - Všetky tri slovenské reprezentantky postúpili do finále skeetu žien na podujatí Svetového pohára v športovej streľbe v čínskom Chang-čou. Najlepšie z nich skončila v kvalifikácii Vanesa Hocková, ktorá obsadila tretie miesto so ziskom 121 bodov.
Monika Štibravá postúpila zo šiestej priečky výkonom 120 bodov. Danka Hrbeková zaznamenala 119 bodov a obsadila deviate miesto, ktoré jej stačilo na postup do osemčlenného finále, keďže jedna z vyššie umiestnených čínskych strelkýň štartovala iba o body do svetového rebríčka a nemohla bojovať o finálovú účasť. Kvalifikáciu vyhrala Číňanka Ťiang I-tching so 123 bodmi.
Finále bolo na programe od 10.15 SELČ.
Monika Štibravá postúpila zo šiestej priečky výkonom 120 bodov. Danka Hrbeková zaznamenala 119 bodov a obsadila deviate miesto, ktoré jej stačilo na postup do osemčlenného finále, keďže jedna z vyššie umiestnených čínskych strelkýň štartovala iba o body do svetového rebríčka a nemohla bojovať o finálovú účasť. Kvalifikáciu vyhrala Číňanka Ťiang I-tching so 123 bodmi.
Finále bolo na programe od 10.15 SELČ.