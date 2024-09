Tri slovenské lode čakajú na ME do 23 rokov v Edirne opravy

Edirne 7. septembra (TASR) - Slovenským posádkam sa v sobotňajších dopoludňajších rozjazdách na ME do 23 rokov v tureckom Edirne nepodarilo postúpiť do finále. Peter Strečanský prišiel v skife do cieľa na 4. pozícii za 7:35,73 min. Marián Púčik a Jakub Herhonek dosiahli v dvojskife čas 6:50,40 min a obsadili taktiež 4. miesto. V rovnakej disciplíne žien skončili Anastasia Iakovlevová a Anna Kublová tretie výkonom 7:45,47. Všetky tri lode lode čakali v sobotu popoludní opravné jazdy.